الإسلاموفوبيا
الاثنين 9 نوفمبر 2020 14:29

النمسا: اعتقالات ومداهمات لمقرات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس

المستشار النمساوي سيباستيان كورتز
المستشار النمساوي سيباستيان كورتز
غيتي
قالت النيابة العامة في النمسا إن الشرطة داهمت أكثر من 60 موقعا مرتبطا بجماعة الإخوان المسلمين وحركة المقاومة الإسلامية "حماس" في أربع مناطق مختلفة في البلاد واعتقلت نحو 30 شخصا.

وقالت النيابة اليوم الإثنين إن الحملة ليست مرتبطة بالاعتداء الذي وقع الأسبوع الماضي في فيينا.

وأفاد مكتب المدعين العامين في منطقة شتايرمارك أن المداهمات مرتبطة بتحقيق بدأ قبل عام.

وأضافت أن التحقيق يستهدف "أكثر من سبعين مشتبها بهم وعددا من الجمعيات التي يشتبه بأنها تابعة لتنظيمي الإخوان المسلمين وحماس وتدعمهما".

وقال ممثلو الادعاء في النمسا إن الشرطة ألقت القبض على 30 شخصا في المداهمات "ضمن عملية لمكافحة الإرهاب".

وذكر مكتب المدعي العام في مدينة غراتس الجنوبية أن المداهمات التي نُفذت اليوم الإثنين على شقق ومنازل ومحلات تجارية ومقار جمعيات في أربع مقاطعات نمساوية استهدفت أشخاصا يشتبه في انتمائهم أو دعمهم لحركة(حماس) الفلسطينية وحركة الإخوان المسلمين.

وقال المكتب في بيان "يتعلق الاشتباه بالانتماء إلى منظمة إرهابية وتمويل الإرهاب والعمل ضد مصلحة الدولة والانتماء لتنظيم إجرامي وغسل الأموال" مضيفا أن التحقيق بدأ منذ أكثر من عام.

وتأسست حركة حماس، التي فازت في آخر انتخابات برلمانية فلسطينية جرت في عام 2006، كفرع لحركة الإخوان المسلمين.

وصنفت الولايات المتحدة والاتحاد الأوربي حركة حماس على أنها "منظمة إرهابية". و"جماعة الإخوان المسلمين" ليست مدرجة على قائمة الاتحاد الأوربي السوداء للإرهاب، لكن المدعين قالوا إنهم يحققون في الروابط بين التنظيمين.

وقال مكتب المدعي العام إنه يحقق مع أكثر من 70 شخصا للاشتباه في انتمائهم ودعمهم لحماس وللإخوان المسلمين.

المصدر
الجزيرة مباشر
فرانس برس

اقرأ أيضا

Thumbnail
بايدن يبدأ المرحلة الانتقالية رغم رفض ترمب الإقرار بالخسارة
Thumbnail
إقالة قادة في الجيش والمخابرات وصراع عسكري.. هل تنزلق إثيوبيا إلى حرب أهلية؟
Thumbnail
انتعاش الليرة التركية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الجديد.. ماذا قال؟
Thumbnail
المنتجات الإسرائيلية تغزو أسواق الإمارات
Thumbnail
الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية
  2. جوبا.. الأطراف السودانية توقع على اتفاق نهائي للسلام (فيديو)
  3. تمرد "فارك" يلقي السلاح في كولومبيا
  4. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  5. محمد بن سلمان: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك