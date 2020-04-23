النكتة أم المنهج.. هل تلبي قنوات تعليم الإنجليزية احتياجات الشباب العربي؟

يبتكر مدونو الفيديو على يوتيوب طرقا جديدا لتدريس اللغة الإنجليزية عبر النكات والتمثيل، ويجتهد آخرون في وضع مناهج تعليمية دون الوقوع في فخ اللهث وراء عدد المشاهدات.

ورغم احتياج قطاع واسع من الشباب العربي لتعلم الإنجليزية عبر الإنترنت، إلا أن اختيار إنشاء قناة تعليمية للغة الإنجليزية على يوتيوب يعد من أصعب الخيارات على الإطلاق.

يفضل اليوتيوبرز إنشاء قنوات اجتماعية عائلية، أو التخصص في الطبخ أو الموضة أو الرحلات نظرا إلى أنه المحتوى الأكثر انتشارا على يوتيوب، ويحصد أرقام مشاهدات قياسية في وقت قصير، ولا يتطلب التخصص ولا الإرهاق في إعداد المحتوى، ويمكن لأي أحد أن يتصدى له دون تخصص أو تعلم مسبق، فالمسألة كلها تعتمد على التجربة والخطأ، والتعلم من الآخرين.

أما القنوات التعليمية، فإنها تتوجه في العادة إلى جمهور معين، وتتطلب وقتا طويلا في الإعداد، وتفترض التخصص في مجال ما، أو إتقان حرفة أو هواية معينة، كما تحتاج لموهبة في التدريس وتسهيل توصيل المعلومة عن بعد.

وهناك فارق كبير بين مستوى القنوات الأجنبية في تعليم الإنجليزية، ومستوى القنوات العربية، من حيث جودة المحتوى وجاذبية الشكل الفني، وتميز أداء اليوتيوبرز أنفسهم، ومعظم القنوات العربية لا تعدو أن تكون قنوات تحفيزية في تعلم اللغة.

ولكن استطاعت بعض القنوات العربية أن تضع لها بصمة، رغم حاجتها لمزيد من الجهد والتخصص، وينبغي أن تتعامل مع الجمهور على أنهم متعلمين يحتاجون لمن يأخذهم خطوة للأمام، ومنهج تدريسي ينتقل بهم من مستوى تعليمي لآخر كما يحدث في الدورات التدريبية المتخصصة تماما، ولا يتعاملوا معهم على أنهم متابعين ومستهلكي محتوى.

وتحتفل الأمم المتحدة اليوم 23 أبريل/نيسان باليوم العالمي للغة الإنجليزية، وبهذه المناسبة نقدم إليكم عددا من أبرز القنوات العربية العريقة والجديدة في تعليم اللغة الإنجليزية:

برع إبراهيم عادل في وضع منهج تعليمي لتدريس اللغة الإنجليزية باللهجة الأمريكية، وتعد قناته من أفضل القنوات العربية التعليمية على الإطلاق.

تتميز القناة بالتنوع، والإنتاج الكبير، وتعليم اللغة عبر دورات متخصصة في كل من: الصوتيات، تقوية مهارات الاستماع، القراءة، الكتابة، المحادثة، إلخ.

يتابع القناة 4.35 مليون مشترك، حققت ما يقرب من 200 مليون مشاهدة في أقل من ثلاث سنوات، كما تعد مناهج لتعليم الفرنسية والصينية لم تبثها بعد، وتخطط لوضع مناهج تعليمية للإسبانية والألمانية.

إبراهيم عادل نموذج لمدرسة المحتوى، فهو مدرس إنجليزية، ولكنه يحتاج قليلا إلى تطوير مهاراته في العرض. كما أنه يقوم أحيانا بالتوسع بشكل أفقي، ويعطي أكثر من "كورس" في نفس الوقت، والأفضل أن يتم كل كورس حتى لا يشتت متابعيه.

يضرب عمر عبد الرحيم مثلا في مدرسة الأسلوب، وليس المحتوى، فهو يعتمد على الطرافة وخفة الظل في تدريس الإنجليزية، واصطياد الأخطاء الشائعة في نطق الأسماء والماركات لتعليم الصواب والخطأ.

يقدم المحتوى بطريقة تجذب صغار الشباب، والباحثين عن التعلم والترفيه في نفس الوقت، مثل: سلسلة الأفعال "الرخمة"، كما يفضل اختيار المواقف والعناوين الجذابة لتعليم المحادثة والتعبيرات الشائعة بين الشباب، مثل: الاعتذار، طريقة المعاكسة بالإنجليزية، نطق أسماء الأسلحة في ألعاب الفيديو.

يخاطب مشاهد "يا ريس" أو "يا معلم"، ويركز على الجانب النفسي في تعلم اللغة، وكسر حاجز الرهبة لدى البعض من الخجل في نطق الكلمات الأجنبية.

يتابعهه1.17 مليون مشترك، وحققت القناة ما يقرب من 43 مليون مشاهدة منذ تأسيسها.

يهتم أحمد أبو زيد في قناته بموضوعات مختلفة تهم الشباب من بينها تعلم الإنجليزية، وما يميز أسلوبه في تقديم الإنجليزية للشباب، هو شرح قواعد الإنجليزية Grammar بطريقة سلسة جدا تختلف عن بقية القنوات التعليمية، وبخاصة لطلاب الثانوية العامة والجامعة.

تدمج القناة بين التعليم والترفيه، ويقوم مقدمها لؤي الشريف بشرح الإنجليزية من خلال تمثيل بعض المشاهد السينمائية في الأفلام الأجنبية الشهيرة، وترجمة بعض المشاهد، فهي قناة مميزة لمحبي الأفلام والراغبين في تعلم اللغة معا.

توقفت القناة عن إنتاج المحتوى منذ عشرة أشهر، رغم أن عدد متابعيها قد تجاوزا ربع المليون.

رغم هيمنة الشباب على القنوات التعليمية على يوتيوب، برزت بعض الوجوه النسائية الصاعدة، مثل مي جمال، التي تصحح بأسلوب بسيط الكثير من الأخطاء الشائعة في استخدام اللغة يوميا، وتتطرق لبعض الموضوعات التي تجتذب الفتيات أكثر مثل أسماء الأكلات ومكونات الطبخ باللغة الإنجليزية،... إلخ.

حققت القناة ما يقرب من 6 ملايين مشاهدة، ويتابعها أكثر من ربع مليون مشترك، وينتظر جمهورها منها المزيد، بأسلوب علمي ومنهج أكثر وضوحا.

قناة جديدة تأسست منذ بضعة أشهر فقط، وحصدت أكثر من 3 مليون مشاهدة، ويتابعها 137 ألف مشترك.

دشنتها مصممة جرافيك مغربية (أسماء)، وبرعت بفضل مهاراتها في الجرافيك في إنتاج فيديوهات احترافية تجتذب الصغار والمبتدئين في تعلم اللغة، كما أنها تتميز بأدائها الصوتي.

دشنت قناة أخرى أيضا لتعليم الإسبانية، ويتابعها أكثر من ربع مليون مشترك منذ إطلاقها قبل عدة أشهر فقط.

قناة تعليمية تتوجه لمتحدثي اللغة العربية، يقدمها عدد من المقدمين العرب والأجانب، ويتابعها 900 ألف مشترك، وحققت أكثر من 25 مليون مشاهدة منذ إطلاقها عام 2015.

تحتاج إلى الاعتماد على معلم أو أكثر ذي كاريزما لتقديم المحتوى التعليمي، وبناء علاقة مع الجمهور لأن قنوات يوتيوب تعتمد أكثر على الذاتية، كما يفتقر بعض المحتوى المترجم للمهارة في الإخراج الفني في كتابة النصوص على الصور.

وتعد اللغة الإنجليزية ضمن لغات الأمم المتحدة الرسمية الست؛ وهي: الإنجليزية والعربية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية.

وخصصت الأمم المتحدة اليوم للاحتفال باللغة الإنجليزية، تزامنا مع يوم ميلاد الكاتب الإنجليزي الشهير وليام شكسبير، والذي وُلد يوم 23 أبريل/نيسان 1564 في مدينة سترات فورد-آبون-آفون وسط إنجلترا، وتوفي يوم 23 أبريل/نيسان 1616، في يوم ذكرى ميلاده الثانية والخمسين.

وهو مؤلف مسرحي وشاعر بريطاني؛ يعد أشهر كاتب في تاريخ بريطانيا ومن أبرز الكتاب في الثقافة الغربية وفي الأدب العالمي. عُرف بتمكنه من ناصية النثر والشعر معا وجزالة التعبير.

ارتبط بفن المسرح بسبب الصيت العالمي الذي حققته نصوصه المسرحية، وأهمها: روميو وجوليت، هاملت، عطيل.

وقد تطورت الإنجليزية منذ شكسبير، بفضل عوامل عدة؛ أهمها: التكنولوجيا والسفر وامتزاج الثقافات، ولكن الكثير من التعابير المستخدمة حاليا في اللغة الإنجليزية قد نحتها شكسبير في أعماله، مثل نكتة "kock knock" والمستخدمة كثيرا بين أطفال الجيل الحالي.

اقرأ أيضا:

تجارب ملهمة لأشخاص أتقنوا اللغة الإنجليزية دون معلم

"أسعد يوم في حياتي".. شاهد فرحة أول راتب من يوتيوب

عمرو مسكون يعيد الدراما السورية إلى الأضواء بيوميات "أم سوزان"

"العيال كبرت".. ماذا فعل "عصومي ووليد" بعد نجومية "طيور الجنة"؟

حصدت أكثر من مليار مشاهدة.. ماذا تعرف عن "عصابة بدر"؟

في الضحك والهم.. كيف تحولت عبلة كامل إلى "أيقونة إنترنت"؟

"طعم البيوت" في "يوميات حمدي ووفاء"

دليل شامل لصناع المحتوى الجدد.. كيف تجني الأرباح من يوتيوب؟