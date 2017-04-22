نفط
السبت 22 أبريل 2017 08:59

النفط يهبط والخام الأمريكي دون 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين

النفط يهبط والخام الأمريكي دون 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين
رويترز
انخفضت أسعار النفط أكثر من 2 % الجمعة دون 50 دولارا لأول مرة في أسبوعين، مسجلة أكبر خسارة أسبوعية في أكثر من شهر.

وتأتي الخسارة بفعل تجدد الشكوك في أن تؤدي زيادة الإنتاج الأمريكي وارتفاع المخزونات إلى تقويض محاولات أوبك لتقليص تخمة المعروض من الخام في الأسواق العالمية.

وجرت تسوية خام القياس العالمي مزيج برنت بانخفاض قدره 1.03 دولار أو ما يعادل 2 % في التسوية إلى 51.96 دولار للبرميل بينما انخفضت أسعار الخام الأمريكي في العقود الآجلة 2.2 % أو ما يعادل 1.09 دولار إلى 49.62 دولارا للبرميل.

واتسمت الجلسة بالنشاط حيث جرى تداول أكثر من 665 ألف عقد آجل لخام غرب تكساس الوسيط.

وعلى أساس أسبوعي هبط برنت سبعة % بينما هوى الخام الأمريكي 6.7 %. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
انخفاض
أسعار
النفط
برنت
الخام الأميركي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ميسي ورونالدو .. تعرف على الأرقام قبل الكلاسيكو
Thumbnail
اتهام زوجين بأمريكا بترتيب عمليات ختان لفتيات

الأكثر قراءة

  1. شاهد: لحظات رائعة للقاء الحِملان بأمهاتها
  2. شاهد: هوس التصوير يُسقط فتاة من أعلى بناية
  3. شاهد: حادث تحرش جماعي بفتاة في مدينة الزقازيق
  4. شاهد: حارس يحرز هدفا لفريقه في الثانية الأخيرة من المباراة
  5. شاهد: شيف شهير يقطع يده على الهواء