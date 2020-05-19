النفط يقفز لأعلى مستوى بشهرين مع تخفيف العزل ونتائج إيجابية للقاح
وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت تسليم يوليو/ تموز جلسة التداول مرتفعة 2.31 دولار، أو 7.1%، لتسجل عند التسوية 34.81 دولارا للبرميل.
وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط تسليم يونيو/ حزيران 2.39 دولار، أو 8.1%، لتبلغ عند التسوية 31.82 دولارا للبرميل.
أعلى مستوى في شهرين
وذلك هو أعلى مستوى عند التسوية للخامين القياسيين كليهما منذ الحادي عشر من مارس/ آذار، الذي بعده بأيام قليلة بدأت الأسعار بالانهيار في أعقاب فشل اتفاق لخفض الإنتاج بين منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)ومنتجين بقيادة روسيا يشكلون مجموعة تعرف باسم أوبك+ .
وزاد الخامان القياسيان مكاسبهما في التعاملات اللاحقة على التسوية لتصعد عقود برنت أكثر من 9% إلى 35.48 دولارا للبرميل بينما قفزت عقود الخام الأمريكي أكثر من 11% إلى 32.74 دولارا للبرميل.
خفض الإنتاج
وقالت شركات ترصد الشحنات إنه في النصف الأول من مايو/ أيار، خفضت أوبك+ صادرات النفط بشكل حاد، مما يشير إلى بداية قوية للتقيد باتفاق جديد لخفض الانتاج.
ووافقت أوبك+ على خفض قياسي في الإمدادات بمقدار 9.7 مليون برميل يوميا بدءا من أول مايو/ أيار. وفي الأسبوع الماضي أعلنت السعودية، أكبر مصًدر للنفط في العالم، أنها ستخفض انتاجها بمقدار مليون برميل إضافية في يونيو حزيران.
ويشير صعود عقود الخام الأمريكي تسليم يونيو/ حزيران، التي ينقضي تداولها بنهاية جلسة الثلاثاء، إلى أن الهبوط التاريخي الذي شهدته الشهر الماضي والذي دفع الأسعار إلى -40 دولارا للبرميل لن يتكرر.