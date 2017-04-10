أسعار النفط
الاثنين 10 أبريل 2017 13:33

النفط يرتفع فوق 55 دولارا للبرميل بفعل إغلاق حقل ليبي والوضع في سوريا

ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
ألسنة اللهب تخرج من مداخن حقول النفط في البصرة
رويترز
واصل النفط الخام ارتفاعه فوق 55 دولارا للبرميل الاثنين مدعوما بإغلاق جديد لأكبر حقول ليبيا وتصاعد التوتر بسبب سوريا بعد الهجوم الصاروخي الأمريكي.

وقال مصدر نفطي ليبي إن حقل الشرارة أغلق الأحد بعد أن عُـطلت مجموعة خط أنابيب يربطه بمرفأ الزاوية النفطي.

وكان العمل قد استؤنف بالحقل في أوائل أبريل/ نيسان بعد توقف دام أسبوعا.

 وقال كارستن فريتش من كومرتس بنك "لا يزال توقف الإنتاج المفاجئ والمتكرر مصدر دعم (لأسعار النفط)".

 وارتفع مزيج برنت الخام 42 سنتا إلى 55 دولار ا و66 سنتا للبرميل بحلول الساعة 0840 بتوقيت غرينتش في حين زاد الخام الأمريكي 33 سنتا إلى 52 دولارا و57 سنتا للبرميل.

كما صعد النفط مع تنامي التوترات في منطقة الشرق الأوسط التي تضخ أكثر من ربع إنتاج النفط العالمي.

وارتفع الخام الأسبوع الماضي بعد أن أطلقت الولايات المتحدة صواريخ على قاعدة جوية تابعة للحكومة السورية.

وسبق إغلاق حقل الشرارة لمدة أسبوع حتى الثاني من أبريل/ نيسان.

وتضخ ليبيا، عضو أوبك، نسبة ضئيلة من طاقتها الإنتاجية بسبب الصراع والاضطرابات منذ عام 2011.

المصدر
رويترز
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