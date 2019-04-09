النفط قرب أعلى مستوى في 5 أشهر.. تعرف على الأسباب

غيتي

تقترب أسعار النفط من أعلى مستوياتها في خمسة أشهر (الثلاثاء) مع استمرار شح الأسواق في ظل تخفيضات في الإمدادات تقودها أوبك وعقوبات أمريكية ضد إيران وفنزويلا، وتصاعد الصراع في ليبيا.

التفاصيل: بلغت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت أقوى مستوى لها منذ نوفمبر/تشرين الثاني الماضي عند 71.34 دولار للبرميل قبل أن تتراجع إلى 70.99 دولار للبرميل.

بلغت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي أيضًا أعلى مستوياتها منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2018 عند 64.77 دولار للبرميل قبل أن تنزل إلى 64.42 دولار للبرميل.

تشهد أسواق النفط شحًا هذا العام مع فرض الولايات المتحدة عقوبات على إيران وفنزويلا المُصدرتين للنفط، بينما تكبح منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) الإمدادات لدعم الأسعار.

ارتفعت العقود الآجلة لبرنت وغرب تكساس الوسيط 40% و30% على الترتيب منذ بداية العام. أبرز ما ورد في مذكرة بنك غولد مان ساكس الأمريكي: عجز في إمدادات النفط بدأ مبكرًا هذا العام.

نتوقع استمرار دوافع العجز خلال الربع الثاني من 2019 بسبب "صدمة ورعب من تطبيق تخفيضات أوبك، ومزيد من التشديد لعقوبات الولايات المتحدة النفطية وزيادة محدودة فحسب في إنتاج النفط الصخري هذا العام حتى الآن.

نتوقع أن يبلغ متوسط سعر برنت 72.50 دولار للبرميل في الربع الثاني، ارتفاعًا من توقعات سابقة عند 65 دولارًا للبرميل. تأثرت أسعار النفط بسبب فرض أمريكا عقوبات على إيران وفنزويلا المنتجين للنفط خلفيات: الأسعار شهدت مزيدًا من الارتفاع هذا الأسبوع بسبب تصاعد العنف في ليبيا، وهي مورد مهم للنفط إلى أوربا، والتي أنتجت حوالي 1.1 مليون برميل يوميًا من النفط الخام في مارس/آذار.

يذكر أن أوبك وحلفاءها تجمع "أوبك بلس" كانوا قد اتفقوا على خفض الإنتاج بمقدار 1.2 مليون برميل يوميًا منذ بداية العام الحالي ولمدة ستة أشهر.