أسعار النفط
الأربعاء 4 يوليو 2018 00:24

النفط الأمريكي يتجاوز 75 دولارا لأول مرة منذ 3 سنوات

غيتي
ارتفعت أسعار النفط الخام الأمريكي فوق حاجز 75 دولارا للبرميل للمرة الأولى في أكثر من ثلاث سنوات خلال جلسة التعاملات الثلاثاء.

وارتفع النفط في وقت مبكر من الجلسة بفعل مخاوف بشأن الإمدادات إلى 75.27 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوى في ثلاثة أعوام ونصف العام.

وجاءت المكاسب المبكرة بعد أن تهديد إيران بتعطيل شحنات نفط من الشرق الأوسط إذا مضت واشنطن قدما في عقوبات.

لكن مع اتجاه المستثمرين لجني الأرباح قبيل عطلة الرابع من يوليو/ تموز في الولايات المتحدة مع رهانهم على أن النقص في المعروض العالمي لن يطول كما كان متوقعا، تراجع سعر البرميل إلى أدنى مستوى خلال الجلسة عند 72.73 دولار للبرميل.

وعوض الخام الأمريكي خسائره في وقت لاحق من الجلسة واتجه للصعود ليغلق عند 74.14 دولار للبرميل.

وارتفع خام القياس العالمي مزيج برنت 46 سنتا إلى 77.76 دولار للبرميل بعد أن جرى تداوله عند مستوى منخفض بلغ 76.67 دولار ومستوى مرتفع بلغ 78.85 دولار للبرميل خلال الجلسة.

المصدر
رويترز
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ارتفاع أسعار النفط
الخام الأمريكي
مزيج برنت

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