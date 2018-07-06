المملكة المغربية
الجمعة 6 يوليو 2018 14:36

النساء ربع الناجحين في مسابقة "المأذون الشرعي" في المغرب

شابات مغربيات تقدمن لمهنة مأذون شرعي
شابات مغربيات تقدمن لمهنة مأذون شرعي
مواقع التواصل الاجتماعي
كشفت نتائج مسابقة التوظيف لمهنة المأذون الشرعي (العدول) في المغرب، أن الإناث تمكّنّ من الحصول على ربع الفرص المتاحة للوظيفة، وذلك في أول مرة يسمح لهنّ بممارستها.

ووفق ما أورده موقع "اليوم 24" المحلي (الجمعة) فإن "نتائج الاختبارات كشفت أن النساء تمكن من الظفر بربع مقاعد الناجحين البالغ عددهم 3 آلاف و68 ناجحا".

ونقل الموقع عن الكاتب العام لجمعية العدول الشباب (غير حكومية)، عبد الرزاق بويطة، أن هذه النتائج "تأتي في أول امتحان تقدمت له النساء لمهنة العدول، التي كانت حكرا على الرجال".

وقال إنهم تلقوا النتائج بـ "ترحيب كبير"، مشيرا إلى أن الجمعية والهيئة الوطنية للعدول (غير حكومية) رحّبتا بذلك منذ إطلاق الأوامر الملكية الخاصة بهذا الشأن.

ومطلع العام الجاري، قرر العاهل المغربي محمد السادس، السماح للمرأة، لأول مرة، بالعمل بمهنة "عدل" التي تعنى بتحرير عدد من العقود أبرزها الزواج والطلاق والميراث.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
المملكة المغربية
المأذون الشرعي
نساء مغربيات
جمعية العدول الشباب
عبد الرزاق بويطة
العاهل المغربي محمد السادس
الزواج
الطلاق
الميراث

اقرأ أيضا

Thumbnail
الكويت: مطالبات برلمانية بخطط واضحة تحسبًا لإغلاق "هرمز"
Thumbnail
تعرّف على أبرز التطورات منذ الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم