الصراع في اليمن
الأربعاء 3 يناير 2018 14:32

النرويج توقف بيع الأسلحة إلى الإمارات بسبب الحرب على اليمن

ضحايا قصف التحالف العربي على سوق شعبي بمدينة تعز
قررت النرويج رسميا وقف تصدير الأسلحة إلى الإمارات بسبب مشاركتها في الحرب الجارية على اليمن، بحسب ما نقل مراسل الجزيرة عن الخارجية النرويجية.

وجاء القرار نتيجة ضغوط داخل البرلمان النرويجي، وخاصة من  حزب اليسار الاشتراكي منذ الفين وخمسة عشر لوقف بيع الأسلحة للسعودية والإمارات. 

وقد اتُخذ القرار من قبل الخارجية النرويجية في 19 من ديسمبر/ كانون الأول الماضي وأعلن عنه اليوم.

 جاء القرار بوقف وتعليق مايسمى رخص A، والذي يعني وقف بيع الأسلحة والذخائر للإمارات.

ويشار إلى أن الإمارات هي عضو فاعل في التحالف العربي الذي تقوده السعودية والذي بدأ عمليات عسكرية ضد مليشيا الحوثي اعتبارا من 26 مارس/ آذار 2015وحتى الآن.

 

المصدر
الجزيرة
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النرويج
الحرب على اليمن
التحالف العربي
التسليح
العمليات العسكرية
الحوثيين
مليشيا الحوثي

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