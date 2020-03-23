فيروس كورونا
الاثنين 23 مارس 2020 18:01

النرويج تستعد لإنشاء صندوق مساعدات للدول الفقيرة لمواجهة كورونا

رويترز
أعلنت النرويج اليوم الأثنين عن نيتها إنشاء صندوق تمويلات داخل الأمم المتحدة يهدف لمساعدة الدول الفقيرة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وقال وزير المساعدة في التنمية النرويجي داغ-إينغيه أولستين "نحن قلقون من الطريقة التي سيؤثر فيها الفيروس على الدول النامية والتي تملك أنظمة صحية ضعيفة أصلاً".

وأضاف في بيان أن "التضامن الدولي العابر للحدود هو الآن أهم من أي وقت مضى. ولذلك من المهم لنا أن نسهم ماليا بصندوق مماثل في الأمم المتحدة".

وأكدت النرويج أن الصندوق سيبصر النور سريعاً، بفضل مساهمة عدة جهات مانحة، "وربما هذا الأسبوع"، دون أن تعلن عن المبلغ الذي قدمته.

وتحظى المبادرة، وفق أوسلو، بترحيب من جانب نائبة الأمين العام للأمم المتحدة أمينة محمد.

وحذر الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الخميس من أن "ملايين" الأرواح ستكون معرضة للخطر إذا لم يكن هناك تضامن عالمي، خصوصاً حيال الدول الأكثر فقراً، لمواجهة وباء كوفيد 19.

وتجاوز عدد الإصابات بالفيروس عالمياً 324 ألف إصابة، في 171 بلداً ومنطقة، مع 14396 حالة وفاة على الأقل، بحسب حصيلة أعدتها فرانس برس الأحد.

المصدر
الفرنسية
كلمات مفتاحية
النرويج
كورونا
الدول الفقيرة

اقرأ أيضا

Thumbnail
ما لا تعرفه عن وفاة لواءين في الجيش المصري بسبب كورونا
Thumbnail
طبيب تركي يكشف عن 3 طرق للقضاء على "كورونا"
Thumbnail
أطباء مصر يشتكون قلة المستلزمات الطبية في مواجهة كورونا
Thumbnail
لحظة بلحظة: أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم 23 من مارس/آذار
Thumbnail
بسبب كورونا: رحلة يومية من الكويت إلى مصر لمغادرة المقيمين الراغبين

الأكثر قراءة

  1. ما لا تعرفه عن وفاة لواءين في الجيش المصري بسبب كورونا
  2. طبيب تركي يكشف عن 3 طرق للقضاء على "كورونا"
  3. أطباء مصر يشتكون قلة المستلزمات الطبية في مواجهة كورونا
  4. لحظة بلحظة: أحدث تطورات انتشار كورونا حول العالم 23 من مارس/آذار
  5. بسبب كورونا: رحلة يومية من الكويت إلى مصر لمغادرة المقيمين الراغبين