الأربعاء 25 سبتمبر 2019 17:45
النتائج النهائية للانتخابات الإسرائيلية: تقدم غانتس على نتنياهو بمقعد واحد
تسلم الرئيس الإسرائيلي روفين ريفلين، الأربعاء، النتائج النهائية للانتخابات العامة التي جرت الأسبوع الماضي.
التفاصيل
- أظهرت النتائج النهائية تصدر حزب "أزرق أبيض" بزعامة رئيس الأركان السابق لجيش الاحتلال الإسرائيلي بيني غانتس الانتخابات بحصوله على 33 مقعدا.
- حصل حزب "الليكود" بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على 32 مقعدا في انتخابات الكنيست (البرلمان) المؤلف من 120 مقعدا.
- لم يتمكن أي من الحزبين من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.
- يحظى نتنياهو بدعم 55 نائبا من أحزاب يمينية ودينية، بينما جمع غانتس تأييد 54 نائبا من أحزاب تنتمي إلى الوسط واليسار.
حكومة وحدة وطنية
- نتنياهو وغانتس عقدا اجتماعا لبحث تكوين حكومة وحدة يتم التناوب على رئاستها بين الطرفين.
- لم يعد بوسع نتنياهو البقاء في السلطة إلا بتقاسمها مع غريمه.
- يقاوم غانتس علنا فكرة التحالف مع نتنياهو، لما أرجعه إلى تهم الفساد الوشيكة ضد رئيس الوزراء المنتهية ولايته.
- غانتس اجتمع مع أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب يسرائيل بيتينو والذي حصل حزبه على 8 مقاعد يمكن أن ترجح كفة أي من الطرفين.
- ليبرمان كتب على فيسبوك "من دواعي السرور أن الحزبين الكبيرين أدركا الضرورة الملحة لتشكيل حكومة وحدة برئاسة دورية".
- أصدر نتنياهو وغانتس بيانا مشتركا يلخص نتائج اجتماعهما في مكتب ريفلين في القدس قال إنهما بحثا "المضي في الوحدة"، دون تفاصيل.
- إذا تم التوصل إلى اتفاق لتقاسم السلطة، فقد يكون لزاما بالنسبة لنتنياهو أن يتولى منصب رئيس الوزراء أولا إذا حاول تفادي المحاكمة.
- يبدو نتنياهو وغانتس قريبين في التوجهات بخصوص قضايا مهمة كثيرة مثل العلاقات مع الولايات المتحدة والصراع مع إيران والصراع الفلسطيني، لكنهما منقسمان على ما يبدو حول مكونات حكومة وحدة.
- دعا غانتس إلى حكومة "ليبرالية" في إشارة إلى حكومة لا تشمل شركاء نتنياهو من المتدينين المتطرفين.
محاكمة نتنياهو
- سيعقد المدعي العام الشهر القادم جلسة تمهيدية بشأن إعلانه نيته توجيه الاتهام إلى نتنياهو بالاحتيال والرشوة في ثلاث قضايا فساد.
- يمكن لنتنياهو الدفاع عن نفسه في مواجهة الاتهامات خلال الجلسة.
- لن يكون نتنياهو ملزما قانونا وهو في منصب رئيس الوزراء بالاستقالة إذا تم توجيه تهم إليه رسميا، لكن أي منصب وزاري آخر لن يكفل له تلك الحماية.
- سوف يجبر أي اتفاق للوحدة غانتس على الأرجح على التعامل مع قضية الحصانة البرلمانية من المحاكمة التي تعهد حلفاء نتنياهو بالعمل على منحه إياها.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات