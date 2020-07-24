الصراع في ليبيا
الجمعة 24 يوليو 2020 09:29

النائب العام الليبي يصدر قائمة بالمتهمين في جرائم المقابر الجماعية

مقبرة جماعية في مدينة ترهونة
مواقع التواصل
كشف مصدر بمكتب النائب العام الليبي، الخميس، أن المكتب أصدر قائمة بأسماء متهمين بالمسؤولية عن المقابر الجماعية المكتشفة في مدينة ترهونة ومناطق جنوب العاصمة طرابلس.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصدر، الذي فضل عدم الكشف عن اسمه، أن "القائمة سيتم تعميمها على الجهات ذات الاختصاص (لم يذكرها) التي ستتولى عملية ملاحقة المتهمين واعتقالهم".

وأشار المصدر ذاته، أن من بين المتهمين بالقائمة قادة اللواء التاسع الذي يسمى "بالكانيات" التابع لقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر.

وأعلنت حكومة الوفاق، الخميس، انتشال 238 جثة من مستشفيات ومقابر جماعية في مدينة ترهونة، ومناطق جنوب العاصمة طرابلس، منذ 5 يونيو/ حزيران الماضي.

ونقل المركز الإعلامي لعملية "بركان الغضب" عن إحصاء للهيئة العامة للبحث والتعرف على المفقودين أنه عثر على 158 جثة لأطفال ونساء داخل مستشفيات ترهونة أغلبها متحلل وعلى بعضها آثار تعذيب.

كما انتشلت الهيئة 3 جثث من مقبرة جماعية في مقر الإدارة العامة للأمن المركزي بترهونة، و46 جثة في مقبرة أخرى بالمدينة.

وأشارت إلى أنها عثرت على 26 جثة وأشلاء متفحمة جنوب طرابلس، و5 جثث متحللة في بئر مياه بين ترهونة ومنطقة سوق الخميس، جنوب العاصمة طرابلس.

وذكرت الهيئة أنها سجلت 206 بلاغات عن مفقودين منذ بداية أبريل/ نيسان 2019.

المصدر
الأناضول

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