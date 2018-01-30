السعودية
الثلاثاء 30 يناير 2018 14:47

النائب العام السعودي: قمنا بتسويات تجاوزت 400 مليار ريال

النائب العام السعودي سعود المعجب - أرشيفية
نقل بيان صادر عن مركز التواصل الدولي السعودي عن النائب العام السعودي قوله إن التسويات في إطار حملة مكافحة الفساد وصلت إلى ما يقدر بنحو 400 مليار ريال سعودي (106.7 مليار دولار).

وقال النائب العام السعودي الشيخ سعود المعجب في البيان إن التسويات في قضايا مكافحة الفساد تشمل عقارات وكيانات تجارية وأوراقا مالية ونقدا وأصولا أخرى.

وأوضح المعجب أن العدد الإجمالي لمن جرى استدعاؤهم في هذه القضايا بلغ 381 شخصا، من بينهم 56 شخصا لا يزالون موقوفين.

وكانت السلطات قد احتجزت العشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال في فندق ريتز كارلتون الفخم في إطار ما سمته حملة تطهير ضد الفساد منذ مطلع نوفمبر/تشرين الثاني.

ونقلت وكالة رويترز عن مسؤول سعودي (الثلاثاء) قوله إنه لم يعد هناك أي محتجزين ضمن تحقيقات الفساد في فندق ريتز كارلتون، ما يشير إلى أن الموقوفين الذين تحدث عنهم النائب العام محتجزون في مكان آخر.

المصدر
رويترز
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