الخميس 24 أكتوبر 2019 13:17
الميزانية لا تسمح.. مصر تبرر تعاملها مع أمطار أودت بحياة 19 شخصا
تسببت الظروف الجوية المصحوبة بالأمطار الغزيرة، التي ضربت مصر بدءًا من الثلاثاء الماضي، في مصرع 19 شخصًا في 7 محافظات، وفق مصدر حكومي.
ضحايا الأمطار
- صحيفة الأهرام المملوكة للدولة قالت عبر موقعها الإلكتروني، في وقت متأخر من مساء الأربعاء، إن "الأسباب المباشرة للوفاة تنوعت ما بين حوادث الطرق (9 ضحايا)، والصعق بالكهرباء (7 ضحايا)، والغرق (ضحيتان)، إضافة إلى السقوط من أعلى سطح منزل أثناء كسح مياه الأمطار (ضحية واحدة)".
- حالات الوفاة جاءت كالآتي: القاهرة (حالة واحدة)، الجيزة (4 حالات)، بني سويف (حالة واحدة)، شمال سيناء (حالتان)، كفر الشيخ (4 حالات)، الشرقية (حالة واحدة)، الغربية (6 حالات)، وفق المصدر ذاته.
"الميزانية لا تسمح"
- الحكومة المصرية قالت، الأربعاء، إن بناء شبكة لتصريف الأمطار في المدن المصرية يتكلف مليارات الجنيهات وهو أمر لا تسمح به الميزانية.
- الحكومة قالت إن معظم الدول "لا تنفذ هذه الشبكات باهظة التكاليف خصوصًا عندما لا تتعرض لمثل هذه الظروف الجوية الصعبة إلا لفترات نادرة كل عام أو اثنين"، إذ يتم التعامل الفوري مع مثل هذه الأزمات، بهدف التخفيف من الآثار الناجمة، و"هو ما حدث بالفعل من الأجهزة المحلية".
- الحكومة: مسؤولو المحليات على مستوى المحافظات قاموا قبل أيام بتطهير جميع شبكات الصرف بالشوارع، كما توافرت كميات من المعدات وسيارات شفط المياه بالمواقع المتأثرة.
خلفيات
- شهدت بعض محافظات مصر موجة من الظروف الجوية السيئة المصحوبة بهطول أمطار غزيرة، على مدى يومي الثلاثاء والأربعاء، أدت إلى إغلاق موانىء وأنفاق، وتعطيل شوارع وميادين رئيسية بسبب تراكم المياه، وصدور قرار حكومي استثنائي بتعطيل الدراسة.
- بالتزامن مع تصاعد الانتقادات عبر منصات التواصل، أعلنت السلطات بالعاصمة وعدة محافظات، في بيانات أوردتها الوكالة الرسمية للأنباء، رفع درجة الاستعداد للقصوى ونشر معدات لشفط المياه المتراكمة، وتسهيل حركة المرور والسير.
- تعد موجة الطقس السيئ وهطل الأمطار والبرق والرعد، الأولى التي تشهدها مصر، قبل بداية فصل الشتاء الذي يوافق حلوله يوم 21 ديسمبر/كانون أول المقبل.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
صحف مصرية
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