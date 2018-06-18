كأس العالم 2018
الاثنين 18 يونيو 2018 17:52

المونديال: السويد تبدأ مشوراها بهزيمة كوريا الجنوبية

حقق المنتخب السويدي اليوم الإثنين فوزًا مهما على كوريا الجنوبية بهدف نظيف في الجولة الأولى للمجموعة السادسة من بطولة كأس العالم لكرة القدم في روسيا.

وجاء هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 65 وسجله أندرياس غرانكفيست من ضربة جزاء، احتسبها الحكم من خلال الاعتماد على نظام "حكم الفيديو المساعد"، الذي يطبق للمرة الأولى في بطولة كأس العالم.

بذلك، اقتسم منتخبا المكسيك والسويد الصدارة برصيد 3 نقاط، واقتسم منتخبا ألمانيا وكوريا الجنوبية المركز الثاني دون رصيد من النقاط.

وجاء الفوز في مباراة اليوم ليستعيد المنتخب السويدي مذاق التسجيل من جديد بعد الضغوط التي واجهها الفريق ومديره الفني يان أندرسون خلال الفترة الماضية، في ظل اعتبار أن الفريق يعاني من عقم تهديفي في غياب نجمه السابق زلاتان إبراهيموفيتش، الذي لم يبد المدرب اهتماما بعودته إلى المشاركة الدولية.

فقد أخفق المنتخب السويدي في تسجيل أي هدف خلال مبارياته الودية الثلاث الأخيرة التي شهدت خسارته أمام رومانيا صفر / 1 وتعادله سلبيا مع كل من الدنمارك وبيرو، وكان آخر هدف سابق للفريق السويدي في المباراة الودية التي خسرها أمام نظيره الدنماركي 1 / 2 في 24 مارس/آذار الماضي.       

المصدر
الألمانية
رويترز
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كأس العالم
روسيا 2018
السويد
كوريا الجنوبية
ألمانيا
المكسيك
زلاتان إبراهيموفيتش
كرة القدم

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