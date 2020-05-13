الموت يفاجئ محاميا أردنيا أثناء بث مباشر على فيسبوك
وتوفي هيلات، أمس الثلاثاء، إثر نوبة قلبية مفاجأة، أثناء حديثه في بث مباشر عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا، قبل أن يباغته الموت، وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور.
وظهر هيلات في الفيديو وقد كح كحة خفيفة قبل أن يركن بظهره على الأريكة من خلفه بينما يتحدث إليه أحد المحامين المشاركين في اللقاء المباشر على فيسبوك، قبل أن يعلو صراخ من في المنزل.
من جانبه نعى مازن رشيدات نقيب المحامين في الأردن، الفقيد، قائلا "وإنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وان يدخله فسيح جناته."
فيما نعى محامون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات الحزن والأسى، مطالبين بعدم تداول مقطع الفيديو، مراعاة لمشاعر أسرته.
المحامي #اكرم_هيلات توفي وهو في بث مباشر على صفحة من صفحات المحامين فى الفيسبوك. شخصيا لا اعرفه لكن واضح انه كان رجل محترم ومحبتي ونشيط، الله يرحمه ويصبر اهله.— 🇦🇷 محمد الرفاعي 🇯🇴 (@Mohaalrefae1) May 12, 2020
أوجعت قلوبنا جميعًا برحيلك ، وعزاؤنا بالرحمة والمغفرة والعتق ببركة شهر رمضان اللهم امين .— المحامي خـليـل الغدايره ⚖️⚖️ (@lawyer_khalil_9) May 12, 2020
لا حول ولا قوة الا بالله .
رحمك الله اكرم هيلات
من أصعب الفيديوات التي شاهدتها في حياتي فيديو احتضار المحامي الأردني أكرم هيلات الله يرحمه خلال بث مباشر يتحدث فيه عن مشاكل وهموم المحامين اثناء ازمه الكورونا وسط صياح اولاده من حوله. لا أفهم كيف تنجرف حسابات منصات اخبارية على تويتر لنشر مثل هذه المقاطع المؤلمة وبدون أي احساس!— سعاد (@SuadAK) May 13, 2020
المحامي أكرم هيلات كان عامل بث مباشر بناقش قضايا وهموم المحامين بسبب ازمه كورونا و اتوفى عالبث واولاده وأطفاله حوليه ،،فعلا من اصعب الفيديوهات اللي بشوفها الله يرحمك بهالشهر الفضيل و يصبر زوجتك وأطفالك والله قطعو قلوبنا وهمو ببكو عليك لا حول ولا قوه الا بالله— mohammad gharaibeh 🦅🦅 (@mohammadghara16) May 12, 2020