الأردن
الأربعاء 13 مايو 2020 23:15

الموت يفاجئ محاميا أردنيا أثناء بث مباشر على فيسبوك

المحامي الأردني، أكرم هيلات
مواقع التواصل
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو، يظهر لحظة وفاة المحامي الأردني، أكرم هيلات، أثناء قيامه ببث مباشر على موقع فيسبوك.

وتوفي هيلات، أمس الثلاثاء، إثر نوبة قلبية مفاجأة، أثناء حديثه في بث مباشر عن أعمال المحامين ما بعد جائحة كورونا، قبل أن يباغته الموت، وذلك بحسب ما وثقه المقطع المصور.

وظهر هيلات في الفيديو وقد كح كحة خفيفة قبل أن يركن بظهره على الأريكة من خلفه بينما يتحدث إليه أحد المحامين المشاركين في اللقاء المباشر على فيسبوك، قبل أن يعلو صراخ من في المنزل.

من جانبه نعى مازن رشيدات نقيب المحامين في الأردن، الفقيد، قائلا "وإنني إذ أعزي نفسي وزوجته وأولاده وأهله وعشيرته لأدعو الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهم أهله وذويه ونحن معهم الصبر والسلوان وان يدخله فسيح جناته."

فيما نعى محامون أردنيون على مواقع التواصل الاجتماعي، بكلمات الحزن والأسى، مطالبين بعدم تداول مقطع الفيديو، مراعاة لمشاعر أسرته.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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