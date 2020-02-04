مصر
الثلاثاء 4 فبراير 2020 15:08

الموت يغيب الممثلة المصرية نادية لطفي

الفنانة المصرية الراحلة نادية لطفي
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أعلنت نقابة المهن التمثيلية المصرية، ظهر اليوم الثلاثاء، وفاة الفنانة نادية لطفي، عن عمر يناهز 83 عامًا بعد صراع مع المرض.

وفور الإعلان عن نبأ الوفاة، تصدر وسم باسم الفنانة الراحلة (#ناديه_لطفي) موقع تويتر في مصر، وتحول إلى ساحة نعي لنجمة ستينيات القرن الماضي.

وكانت الفنانة قد دخلت في غيبوبة، الأربعاء الماضي، بعد تدهور حالتها الصحية، حيث كانت تعاني من ضيق في التنفس، ثم دخلت بعدها العناية المركزة، ومُنعت عنها الزيارات.

وكانت وسائل إعلام مصرية نقلت في وقت سابق عن مديرة أعمال الفنانة الراحلة، أن نادية لطفي فقدت الوعي ودخلت في غيبوبة الآن، وأن وضعها الصحي حاليا بات حرجا للغاية.

واحتفلت نادية لطفي –اسمها الحقيقي بولا محمد مصطفى شفيق- احتفلت بعيد ميلادها الثالث والثمانين في 3 يناير/كانون الثاني الماضي.

واختارت اسم "نادية لطفي" اقتباسا من رواية (لا أنام) للكاتب إحسان عبد القدوس والتي تحولت إلى فيلم سينمائي بطولة فاتن حمامة عام 1957.

وكان أول ظهور سينمائي لنادية لطفي في فيلم "سلطان" أمام الممثل الراحل فريد شوقي عام 1958.

شاركت في بطولة العديد من أشهر أفلام السينما المصرية، ومنها: الخطايا والنظارة السوداء وللرجال فقط والناصر صلاح الدين والسمان والخريف وعدو المرأة وقصر الشوق والمومياء وأبي فوق الشجرة.

قدمت بعد ذلك العديد من الأفلام كان آخرها "الأب الشرعي" في عام 1988 أمام محمود ياسين، وكان آخر ظهور فني لها بمسلسل "ناس ولاد ناس" عام 1993.

حصلت نادية لطفي على عشرات الجوائز خلال مشوارها الفني، وتزوجت 3 مرات جميعها من خارج الوسط الفني وأنجبت ابنها الوحيد أحمد من أول أزواجها الضابط البحري عادل البشاري.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

وداعا ناديه لطفى

A post shared by Ashraf Zaki - أشرف زكي (@ashrafzakyoffical) on

المصدر
الجزيرة مباشر
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