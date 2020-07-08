روسيا
الأربعاء 8 يوليو 2020 18:14

الموت الأسود: بعد الصين.. روسيا تجري فحوصا للطاعون الدملي

حيوان المرموط
حيوان المرموط
غيتي
بدأت روسيا في إجراء فحوصات بحثا عن الطاعون الدملي بعد تسجيل حالات بالمرض القاتل في مناطق بالصين متاخمة للحدود مع روسيا، ما أثار حالة قلق في الصين وترقب من جانب منظمة الصحة العالمية

 

وأعلنت روسيا الأربعاء أن منطقة نائية في الشرق الأقصى قرب منغوليا، بدأت تجري فحوصا على قوارض للكشف عن إصابتها بالطاعون الدملي بعد تأكيد حالات إصابة بالمرض في منغوليا والصين.

وأكدت الوكالة الحكومية لمراقبة سلامة المستهلك "روسبوتريبنادزور" بدء الفحوص على قوارض مثل المرموط في منطقة بورياتيا بشرق سيبيريا والتي لها حدود مع منغوليا.

ونتائج اختبارات الأمصال وفحوص أخرى "للكشف عن مستضدات الطاعون التي أجريت في 2020 جاءت سلبية" بحسب بيان الفرع الإقليمي للوكالة الحكومية.

وكان مسؤولو الصحة العامة قد ناشدوا مواطني منطقتي توفا وألتاي الجبليتين، عدم صيد حيوانات المرموط أو تناولها، بعد تأكيد حالتي إصابة بالطاعون الدملي في منغوليا الأسبوع الماضي.

وسجلت الحالتان لدى شقيقين أكلا لحم المرموط.

والثلاثاء أعلنت منظمة الصحة العالمية إنها تراقب ايضا حالة إصابة بالطاعون الدملي في الصين، بعد أن أبلغتها سلطات الصين بذلك.

وفي ألتاي التي تحاذي منغوليا مثل توفا، أطلق المسؤولون حملة توعية عامة ووزعوا منشورات على الأهالي.

وبعض المناطق المجاورة للحدود الروسية مع منغوليا تعد بؤرا طبيعية للطاعون.

وحذرت روسبوتريبنادزور من تزايد خطر وصول المرض إلى بورياتيا من مناطق مجاورة من بينها توفا وألتاي.

والطاعون من الأمراض الشديدة العدوى وينتقل بين الحيوانات والبشر من براغيث مصابة وحيوانات مصابة مثل المرموط.

ورغم التدابير الاحتياطية، شددت "روسبوتريبنادزور" على عدم وجود خطر انتشار للطاعون الدملي في أنحاء البلاد.

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات

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