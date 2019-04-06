السبت 6 أبريل 2019 12:50
المواجهات العسكرية في ليبيا.. (آخر التطورات)
تستمر المواجهات بين قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، وكتائب من المناطق العسكرية طرابلس والغربية والوسطى، في محيط مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير ووادي الربيع جنوب العاصمة الليبية.
وهذه أبرز التطورات:
- تتدفق قوات وآليات مسلحة ملتحقة بجبهات القتال في جنوب العاصمة طرابلس قادمة من مدينة مصراتة، وتابعة لحكومة الوفاق الوطني.
- القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني الليبية تستعيد السيطرة على مطار طرابلس ومجلس الأمن يدعو لوقف الأعمال العسكرية فورا.
- قال عماد الطرابلسي، آمر التمركزات الأمنية إن قواته تسيطر على منطقة العزيزية جنوب غربي طرابلس: بينما انسحبت قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر إلى تخوم مدينة غريان.
- شنت طائرات تابعة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني غارات جوية على تمركزات قوات خليفة حفتر، في منطقة مزدة جنوب مدينة غريان ويجبرها على التراجع غرب العاصمة.
- تسيطر قوات تابعة لحكومة الوفاق الوطني على مناطق غرب العاصمة وبوابة كوبري الـ 27 بعد محاولة لقوات حفتر التقدم إليها.
- مراسل الجزيرة: اشتباكات في منطقة قصر بن غشير جنوب طرابلس بين قوات حماية طرابلس وقوات حفتر
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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