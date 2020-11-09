التطبيع الإماراتي الإسرائيلي
الاثنين 9 نوفمبر 2020 14:33

المنتجات الإسرائيلية تغزو أسواق الإمارات

يتم تسويق المنتجات الإسرائيلية الآن بالمراكز التجارية في إمارة دبي وعليها العلم الإسرائيلي
يتم تسويق المنتجات الإسرائيلية الآن بالمراكز التجارية في إمارة دبي وعليها العلم الإسرائيلي
مواقع التواصل
أعلن المتحدث الإعلامي باسم رئيس الوزراء الإسرائيلي أوفير غندلمان عن وصول منتجات إسرائيلية إلى متاجر الإمارات في إطار تطبيق اتفاق تطبيع العلاقات بين البلدين.

ونشر غندلمان في تغريدة على تويتر صورتين لمنتجات زراعية عليها العلم الإسرائيلي وكتب "لأول مرة: فواكه وتمور وخضروات إسرائيلية تصل إلى السوبرماركتات (المتاجر) الإماراتية وعليها العلم الإسرائيلي ليرى الجميع مصدرها والدليل على جودتها".

وأضاف "كانت ردود فعل الزبائن إيجابية جدا! خير المحاصيل الإسرائيلية ستستمر في الوصول إلى الأسواق الإماراتية".

كما كتب حساب "إسرائيل في الخليج" على تويتر نفس الخبر مرفقا صور من داخل المراكز التجارية في إمارة دبي.

وتشمل المنتجات، بحسب الصور، تمور وبطاطا حلوة وفاكهة.

وكانت الرابطة الإماراتية لمقاومة التطبيع قد دعت في بيان منذ شهرين أبناء الشعب الإماراتي إلى مقاطعة المنتجات الإسرائيلية.

وقالت إن تلك المنتجات "تستعد لغزو الأسواق الإماراتية قريباً على هامش الاتفاق التطبيعي بين الإمارات وإسرائيل"، دون تفاصيل.

ومنذ توقيع اتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي والتعاون يجري بين البلدين على قدم وساق في مجالات عدة، وهبطت طائرة تابعة لشركة "فلاي دبي" الإماراتية، الأحد، في مطار بن غوريون الدولي، بمدينة تل أبيب، وذلك في أول رحلة لها إلى إسرائيل، حسبما أفادت قناة "كان" الإسرائيلية الرسمية.

وفي أواخر أكتوبر/ تشرين أول الماضي وقعت الإمارات وإسرائيل على اتفاقية دخول بلا تأشيرة وهي الأولى من نوعها بين إسرائيل ودولة عربية.
 

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل
كلمات مفتاحية
منتجات إسرائيلية
مراكز تجارية
إمارة دبي

اقرأ أيضا

Thumbnail
بايدن يبدأ المرحلة الانتقالية رغم رفض ترمب الإقرار بالخسارة
Thumbnail
إقالة قادة في الجيش والمخابرات وصراع عسكري.. هل تنزلق إثيوبيا إلى حرب أهلية؟
Thumbnail
انتعاش الليرة التركية بعد تصريحات محافظ البنك المركزي الجديد.. ماذا قال؟
Thumbnail
النمسا: اعتقالات ومداهمات لمقرات مرتبطة بالإخوان المسلمين وحماس
Thumbnail
الجيش التركي يواصل تدريب قوات الوفاق الليبية (فيديو)

الأكثر قراءة

  1. سوريا: قتلى بقصف على حماة وإدلب وبوتين يتحدث عن مرحلة سياسية
  2. جوبا.. الأطراف السودانية توقع على اتفاق نهائي للسلام (فيديو)
  3. تمرد "فارك" يلقي السلاح في كولومبيا
  4. شاهد: حجاج بيت الله يواصلون رمي الجمرات
  5. محمد بن سلمان: سنطور قنبلة نووية إذا فعلت إيران ذلك