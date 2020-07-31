السعودية
الجمعة 31 يوليو 2020 14:20

الملك سلمان يغادر المستشفى بعد تماثله للشفاء (فيديو)

ظهر الملك وهو يمشي بثبات مغادرا المستشفى متبوعا بعدد من المساعدين وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان
واس
أعلن الديوان الملكي السعودي، مساء الخميس، مغادرة الملك سلمان بن عبد العزيز المستشفى بعد إجراء جراحة وتماثله للشفاء.

وذكر بيان للديوان الملكي أن الملك سلمان "غادر بحفظ الله اليوم الخميس، مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض، بعد أن من الله عليه بالصحة والعافية".

وفي مقطع فيديو نشرته وكالة الأنباء السعودية مساء الخميس، ظهر الملك وهو يمشي بثبات مغادرا المستشفى، متبوعا بعدد من المساعدين وابنه ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الذين ارتدوا الكمامات. وكان الملك يمشي مستخدما عصا كما يفعل عادة.

وفي 23 من يوليو/ تموز الجاري، أعلنت السعودية، أن الملك سلمان (85 عاما) أجرى عملية جراحية بالمنظار لاستئصال المرارة، في مستشفى الملك فيصل التخصصي.

وأوضح بيان للديوان الملكي السعودي في حينه، أن العملية الجراحية "تكللت بالنجاح، وأن الملك سلمان سيمضي بعض الوقت في المستشفى حسب الخطة العلاجية التي أوصى بها الفريق الطبي".

وفي 20 من يوليو/ تموز أعلنت السعودية، دخول الملك سلمان إلى المستشفى لإجراء بعض الفحوصات، إثر التهاب في المرارة.

ونشر الملك سلمان تغريدة على تويتر في وقت مبكر يوم الجمعة هنأ فيها الجميع بعيد الأضحى المبارك، بعد وقت قصير من مغادرته المستشفى.

كما توجه الملك، الذي يحكم أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم منذ عام 2015، إلى الله بالدعاء أن يرفع وباء كورونا.

وجاء في التغريدة "أهنئ الجميع بعيد الأضحى المبارك أعاده الله علينا وعليكم بالخير والبركة والصحة العافية".

وقال "نسأله تبارك وتعالى أن يتقبل من الحجاج حجهم ومن المسلمين طاعتهم وأن يرفع عن بلادنا والعالم وباء جائحة كورونا بفضله ورحمته وكل عام وأنتم بخير".

وكان الملك قد ترأس اجتماعا عبر دائرة فيديو من المستشفى الأسبوع الماضي قبل الجراحة. وظهر في مقطع فيديو بثته وسائل الإعلام الرسمية، وهو يقرأ ويتصفح وثائق.

المصدر
وكالات

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