الجمعة 20 سبتمبر 2019 20:20
الملك السعودي: سنتخذ إجراءات عقب انتهاء التحقيقات في هجمات أرامكو
قال الملك السعودي سلمان بن عبد العزيز، الجمعة، إن بلاده ستتخذ إجراءات عقب انتهاء التحقيقات في الهجمات التي استهدفت منشأتي النفط التابعتين لشركة "أرامكو".
جاء ذلك خلال اتصال أجراه العاهل السعودي مع الرئيس الصيني شي جين بينغ، وفق وكالة الأنباء السعودية.
المملكة ستتخذ الإجراءات المناسبة
- قال سلمان إن "المملكة بعد استكمال التحقيق في الاعتداءات التي جرت على معملي أرامكو ستتخذ الإجراءات المناسبة (لم يحددها) التي تحفظ أمنها واستقرارها".
- أوضح أن "هذه الأعمال الإجرامية تمثل تصعيدًا خطيرًا وتهديدًا كبيرًا لأمن واستقرار المنطقة ولإمدادات النفط العالمية".
- أدان الرئيس الصيني الهجوم على منشأتي النفط التابعتين لـ"أرامكو" شرقي المملكة، مشددا على تأييد بلاده التام لمساعي السعودية من أجل ضمان أمنها.
- أبدى بينغ تقدير بلاده للإجراءات الإيجابية التي اتخذتها المملكة لضمان استمرار إمدادات النفط، حسب المصدر ذاته.
وأمس الخميس، أعلنت الأمم المتحدة، وصول فريق خبراء تابع لها إلى السعودية، للتحقيق في هجمات استهدفت منشآت نفط تابعة لشركة أرامكو.
هجمات أرامكو
- السبت الماضي، أعلنت الرياض السيطرة على حريقين نشبا في منشأتي "بقيق" و"خريص" التابعتين لشركة "أرامكو"، جراء استهدافهما بطائرات مسيرة، تبنتها جماعة "الحوثي" اليمنية.
- تعد المنشأتان اللتان تم استهدافهما القلب النابض لصناعة النفط في المملكة، إذ يصل إليهما معظم الخام المستخرج للمعالجة، قبل تحويله للتصدير أو التكرير.
- "أرامكو" أو "الشركة العربية للزيوت السعودية"، هي أكبر شركة نفط في العالم، وتنتج في المتوسط 10 ملايين برميل من النفط الخام يوميا.
- اتهمت الولايات المتحدة الأمريكية، على لسان وزير خارجيتها مايك بومبيو، إيران بالوقوف وراء الهجوم، مقابل نفي طهران لذلك.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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