ملاكمة
الأحد 27 أغسطس 2017 09:32

الملاكم مايويذر يهزم مكغريغور بالضربة القاضية الفنية

الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر يهزم الأيرلندي كونور مكغريغور
الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر يهزم الأيرلندي كونور مكغريغور
رويترز
فاز الملاكم الأمريكي فلويد مايويذر على الأيرلندي كونور مكغريغور بالضربة القاضية الفنية في الجولة العاشرة من النزال العنيف مساء السبت ليحافظ على سجله المثالي.

وعزز مايويذر، الذي عاد من الاعتزال وعمره 40 عاما لخوض هذا النزال، سجله المثالي ليحقق 50 انتصارا ودون أي خسارة ويتفوق على أسطورة الوزن الثقيل روكي مارسيانو الذي فاز 49 مرة ولم يخسر أو يتعادل.

وكان مكغريغور، بطل الفنون القتالية المختلطة يخوض نزاله الأول في الملاكمة على المستوى الاحترافي، يأمل في تحقيق واحدة من أكبر المفاجآت في تاريخ ألعاب القتال؛ لكن النزال كان أكثر تعقيدا من توقعات الكثير من الخبراء. 

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
ملاكمة
فلويد مايويذر
كونور مكغريغور

اقرأ أيضا

Thumbnail
مقتل شخصين في اشتباك بين الحوثيين وأنصار صالح في صنعاء
Thumbnail
استطلاع: أغلب الفرنسيين غير راضيين عن ماكرون حاليا

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا