الاثنين 17 يونيو 2019 23:08
المكتب العام لجماعة الإخوان: وفاة مرسي جريمة قتل مكتملة الأركان
قال المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين إن وفاة الرئيس المصري المعزول محمد مرسي هي جريمة قتل مكتملة الأركان.
بيان المكتب العام لجماعة الإخوان المسلمين:
- أكد بيان صادر عن المكتب أن وفاة مرسي جريمة لن يغير من ملامحها ارتباك الكل أمام صدمة الخبر ولا العجلة في تصدير الأخبار بشأن ملابسات موته.
- دعا عباس قباري المتحدث الإعلامي للجماعة في بيان إلى الاحتشاد الليلة في تمام العاشرة مساءً بتوقيت مصر والحادية عشر بتوقيت اسطنبول أمام جميع سفارات مصر بالعالم، للمطالبة بتحقيق دولي في ملابسات القتل.
- دعا البيان أيضا جميع الأحرار في مصر إلى الاحتشاد في جنازة شعبية تليق بالرئيس محمد مرسي، ومن ثم جنازات شعبية في دول العالم.
وفي وقت سابق الإثنين، أعلن التلفزيون الرسمي المصري وفاة مرسي، أثناء جلسة محاكمة، وأوضح التلفزيون أن "مرسي" تعرض لنوبة إغماء أثناء المحاكمة، توفي على إثرها.
وفاة الرئيس المعزول محمد مرسي:
- أعلنت النيابة العامة المصرية، أنها تقلت إخطارا بوفاة الرئيس المصري الأسبق محمد مرسي أثناء حضوره جلسة محاكمة، حيث أشار التقرير الطبي إلى أن مرسي كان قد تُوُفِّيَ عندما وصل إلى المستشفى.
- أشارت النيابة المصرية في بيانها إلى أن المتوفى طلب الحديث أثناء المحاكمة فسمحت له المحكمة بذلك حيث تحدث مدة خمس دقائق وعقب انتهائه من كلمته داخل قفص الاتهام سقط مغشيًا عليه.
- ذكرت النيابة أن التقرير الطبي الأولي أشار إلى عدم وجود إصابات ظاهرية حديثة في جثمان المتوفى.
- نوهت بانتقال فريق من أعضاء النيابة العامة لمعاينة جثة مرسي والتحفظ على كاميرات المراقبة الموجودة بقاعة المحكمة.
- أمر النائب العام المصري بالتحفظ على الملف الطبي للرئيس الأسبق المتوفى، كما انتدب لجنة عليا من الطب الشرعي لإعداد تقرير بأسباب الوفاة.
المصدر
الجزيرة
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