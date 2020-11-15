السعودية
الأحد 15 نوفمبر 2020 22:22

المفتي العام للسعودية: الإخوان جماعة ضالة تستبيح الدماء ولا تمت للإسلام بصلة (فيديو)

قال المفتي العام للسعودية عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ إن جماعة الإخوان المسلمين "لا تمت إلى الإسلام بصلة"، وأضاف "وهي ضالة تستبيح الدماء وتنتهك الأعراض وتنهب الأموال".

ويأتي تصريح آل الشيخ بعد أيام من بيان هيئة كبار العلماء السعودية، والذي نص على أن جماعة الإخوان المسلمين جماعة "إرهابية لا تمثل منهج الإسلام"، وإنما تتبع أهدافها الحزبية "المخالفة لهدي ديننا الحنيف".

وأضافت الهيئة في بيان، أصدرته الثلاثاء الماضي، أن هذه الجماعة " تتستر بالدين وتمارس ما يخالفه من الفرقة وإثارة الفتنة والعنف والإرهاب".

وتابع البيان: "منذ تأسيس هذه الجماعة لم يظهر منها عناية بالعقيدة الإسلامية، ولا بعلوم الكتاب والسنة، وإنما غايتها الوصول إلى الحكم، ومن ثم كان تاريخ هذه الجماعة مليئًا بالشرور والفتن، ومن رَحِمها خرجت جماعاتٌ إرهابية متطرفة عاثت في البلاد والعباد فسادًا مما هو معلوم ومشاهد من جرائم العنف والإرهاب حول العالم".

ولم توضح الهيئة السعودية سبب إصدار هذا البيان.

وردت جماعة الإخوان المسلمين على بيان هيئة كبار العلماء السعودية، مساء الثلاثاء الماضي، عبر المتحدث باسم جماعة الإخوان، طلعت فهمي الذي قال إن جماعته "دعوية إصلاحية وليست إرهابية".

وأضاف أن جماعة الإخوان، التي تأسست في مصر عام 1928، "بعيدة كل البعد عن العنف والإرهاب وتفريق صف الأمة، وهي منذ نشأتها جماعة دعوية إصلاحية تدعو إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة دون إفراط أو تفريط".

وشدّد على أن الجماعة "تنفي كل الاتهامات التي ساقتها هيئة كبار العلماء ضدها"، مؤكدًا أن "منهج الجماعة تأسّس على كتاب الله وصحيح السنة دون شطط أو تطرف، وتاريخها يشهد بذلك".

ووجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بالسعودية، عبد اللطيف آل الشيخ، بتخصيص "خطبة الجمعة الماضية" للتأكيد على بيان هيئة كبار العلماء الذي صنّف جماعة الإخوان المسلمين "منظمة إرهابية".

وقال آل الشيخ في تغريدة عبر حسابه بتويتر: "وجهت زملائي -أصحاب الفضيلة الخطباء بعموم مناطق المملكة- بتخصيص خطبة الجمعة القادمة للحديث عن البيان الشافي والكافي لهيئة كبار العلماء، والمتضمن أن جماعة الإخوان المسلمين إرهابية، ولا تمثل منهج الإسلام، وقراءة البيان كاملًا أثناء الخطبة، أسأل الله تعالى أن يكفي البلاد والعباد شرهم".

وحذر إمام وخطيب المسجد الحرام الشيخ أسامة بن عبد الله خياط، في خطبة ألقاها الجمعة الماضية، المسلمين من "الانتماء إلى تنظيمات وأحزاب وجماعات مخالفة في نهجها لكتاب الله"، وذلك في إشارة منه إلى جماعة الاخوان المسلمين الذي اعتبرتها المملكة تنظيمًا إرهابيًا.

وقال إمام المسجد الحرام في خطبته، التي نشرتها وكالة الأنباء السعودية (واس)، إن الانضمام إلى هذه الأحزاب "عاقبته هي الفشل وذهاب الريح، وسوء المصير والعذاب في الآخرة".

 ونشرت وكالة الأنباء السعودية (واس العام) نص خطبة الخياط والتي شدّد فيها على تجريم جماعة الإخوان المسلمين.

وتداولت مواقع التواصل الاجتماعي صورة قديمة تجمع بين المفتي العام للسعودية ومؤسس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الشيخ يوسف القرضاوي، وكذلك فتوى للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز يقول فيها إن جماعة الإخوان المسلمين "أقرب الجماعات إلى الحق".

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المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل

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