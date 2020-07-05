الانتخابات الأمريكية
الأحد 5 يوليو 2020 15:02

المغني كاني ويست زوج كيم كارداشيان يتحدى ترمب ويعلن ترشحه لرئاسة أمريكا

مغني الراب الأمريكي كانييه ويست
رويترز
أعلن مغني الراب والمنتج الأمريكي كاني ويست السبت ترشحه للانتخابات الرئاسية الأميركية التي ستجرى في نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل.

وكتب ويست في تغريدة على تويتر "علينا الآن تنفيذ وعد أمريكا بوضع ثقتنا في الله وتوحيد رؤانا وبناء مستقبلنا. أنا مرشح لرئاسة الولايات المتحدة".

ولم يذكر المنتج الثري البالغ من العمر 43 عاما الذي يدعو في واحدة من أغنياته إلى "بلوغ النجوم حتى تهبط على غيمة إذا سقطت"، أي تفاصيل إضافية. 

وكان زوج نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان احتل عناوين الصحف في السنوات الأخيرة بسبب مشاكل نفسية وتصريحات مثيرة للجدل حول العبودية ودعمه للرئيس الجمهوري دونالد ترمب الذي لا يتمتع بشعبية إطلاقا في أوساط الراب.

والتقى كاني ويست الرئيس الجمهوري في البيت الأبيض في 2018. وفي مقابلة في العام التالي، أوضح أن دعمه ترمب كان حيلة لإبعاد الديمقراطيين لتمهيد الطريق ليخوض سباقه الخاص إلى البيت الأبيض.

كانييه ويست خلال اجتماع مع الرئيس الأمريكي دونالد ترمب في البيت الأبيض أكتوبر/ تشرين أول 2018 0رويترز)

وقال في هذه المقابلة التي أجريت في برنامج "بيتس 1 شو" لموقع "أبل ميوزيك" "ستأتي اللحظة التي سأكون فيها رئيس الولايات المتحدة".

وفي نهاية حزيران/يونيو، أصدر كاني ويست مقطوعة بعنوان "اغسلنا بالدم" (ووش اس إن ذي بلاد) مرفقة بكليب يعرض لقطات من التظاهرات الأخيرة المناهضة للعنصرية، التي هزت الولايات المتحدة أخيرا.

المصدر
الجزيرة مباشر
الفرنسية
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كانييه ويست
كيم كارداشيان
انتخابات

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