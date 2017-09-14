مشاهير
الخميس 14 سبتمبر 2017 19:12

المغنية سيلينا غوميز تعلن زراعتها لكلية تبرعت بها ممثلة

المغنية سيلينا غوميز تعلن أنها خضعت لعملية زرع كلية
المغنية سيلينا غوميز تعلن أنها خضعت لعملية زرع كلية
إنستغرام
كشفت نجمة البوب الأمريكية سيلينا غوميز على حسابها الرسمي على موقع إنستغرام أنها خضعت لعملية زرع كلية خلال الصيف.

ونشرت غوميز، 25 عاما، صورة لها تظهر فيها في مستشفى مع صديقتها التي تبرعت بالكلية.

و قالت المغنية في التدوينة، إن معجبيها كانوا يتساءلون عن سر اختفائها خلال الصيف. وأوضحت أنها اكتشفت أنها "بحاجة لعملية زرع كلية بسبب إصابتي بمرض الذئبة وكنت أتعافى. هذا ما كنت بحاجة له من أجل صحتي بوجه عام".

وكشفت عوميز التي يتابعها 126 مليون شخص على إنستغرام أيضا أن المتبرعة هي صديقتها المقربة فرانسيا رايسا وهي ممثلة معروفة بدورها في مسلسل تلفزيوني عن حياة المراهقين.

المصدر
رويترز
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سيلينا غوميز
زراعة كلية
مغنية أمريكية

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