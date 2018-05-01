المغرب
الثلاثاء 1 مايو 2018 20:19

المغرب يقطع علاقاته مع إيران بسبب دعمها جبهة البوليساريو

وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة
الجزيرة
قال وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي المغربي ناصر بوريطة إن المملكة ستقطع علاقاتها مع إيران بسبب دعم طهران لجبهة البوليساريو.

وأضاف بوريطة أن هذا القرار بشأن "العلاقات الثنائية" حصريا بين البلدين ولا علاقة له بالتطورات في الشرق الأوسط. وكان بوريطة يتحدث للصحفيين في الرباط قادما من طهران حيث أبلغ نظيره الإيراني جواد ظريف قرار المملكة.

وذكر بوريطة للصحفيين أن المغرب سيغلق سفارته في طهران وسيطرد السفير الإيراني في الرباط.

وأضاف أن إيران وحليفتها اللبنانية، جماعة حزب الله الشيعية، تدعمان البوليساريو بتدريب وتسليح مقاتليها.

وأوضح وزير الخارجية المغربي أن قطع العلاقات مع إيران بسبب "تورط" حزب الله اللبناني في ارسال أسلحة الى بوليساريو، عن طريق "عنصر" في السفارة الإيرانية بالجزائر.

ومنطقة الصحراء الغربية مقسمة فعليا بواسطة ساتر ترابي يفصل منطقة يسيطر عليها المغرب ويصفها بأنها أقاليمه الجنوبية عن أرض خاضعة لهيمنة البوليساريو، مع وجود منطقة عازله بين المنطقتين تراقبها الأمم المتحدة.

المصدر
وكالات
كلمات مفتاحية
المغرب
إيران
قطع علاقات
الصحراء الغربية
جبهة البوليساريو

اقرأ أيضا

Thumbnail
دور الموساد في اغتيال العقول العربية
Thumbnail
لماذا تصاب أجزاء من الجسم بالتنميل؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم