المملكة المغربية
الخميس 21 يونيو 2018 17:54

المغرب يقترح على الجزائر الترشح المشترك لتنظيم "مونديال 2030"

جانب من عرض الملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 أمام كونغرس الفيفا
جانب من عرض الملف المغربي لاحتضان كأس العالم 2026 أمام كونغرس الفيفا
رويترز
أفادت تقارير إخبارية أن العاهل المغربي الملك محمد السادس اقترح على الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم لكرة القدم 2030.

وبحسب موقع "le 360" الإلكتروني المغربي (غير حكومي)، فقد جاء ذلك في رسالة من محمد السادس إلى بوتفليقة، كشف عنها سفير المغرب في الجزائر، حسن عبد الخالق.

وقال السفير المغربي بالجزائر إن الملك محمد السادس وجه رسالة لبوتفليقة، "عبر فيها عن صادق الشكر والامتنان لتصويت بلاده لصالح الملف المغربي لاستضافة كأس العام 2026".

وأشار حسن عبد الخالق، في تصريح لتلفزيون "البلاد تي في" الجزائري الخاص،إلى  أن الملك محمد السادس "سجل باعتزاز كبير هذا الموقف الجزائري النبيل".

وقال إن هذا الموقف الجزائري "يعكس قيم الشهامة والصدق والوفاء الذي يتحلى بها بوتفليقة، ويعكس في نفس الوقت عمق أواصر الأخوة والتضامن بين الشعبين".

ولم يتضمن تصريح السفير المغربي المنشور على الحساب الرسمي للقناة بموقع "يوتيوب" أي إشارة إلى التنظيم المشترك لمونديال 2030.

غير أن موقع "le 360" الإلكتروني المغربي، قال (الخميس) إن السفير المغربي كشف له عن جزء من محتوى الرسالة، إذ تضمنت أيضا إمكانية الترشح المشترك لتنظيم كأس العالم 2030.

ويعتبر هذا الاقتراح المغربي تطوراً لافتاً في العلاقات بين البلدين التي يشوبها التوتر، إذ إنه منذ 1994 والحدود البرية بين البلدين مغلقة.

ولم يصدر أي تأكيد رسمي من الجانبين حول العرض المغربي، كما لم يتطرق السفير المغربي إلى رد الجزائر.

والأسبوع الماضي، فاز الملف الثلاثي (الأمريكي، والمكسيكي، والكندي)، باستضافة كأس العام لكرة القدم 2026، أمام الملف المغربي.

وحصل الملف الثلاثي على 134 صوتا مقابل حصول الملف المغربي على 65 صوتا.

تجدر الإشارة إلى أن دولا خليجيه مثل السعودية والإمارات والبحرين، إضافة إلى الأردن ولبنان والعراق، صوتت ضد المغرب، بحسب نتائج التصويت التي أعلنها الفيفا، فيما فضلت باقي الدول العربية الأخرى، بينها الجزائر، دعم الملف المغربي.

المصدر
الأناضول
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المملكة المغربية
الجزائر
تنظيم كأس العالم2030
ملف مشترك لتنظيم كأس العالم
العاهل المغربي محمد السادس
الرئيس الجزائري
عبد العزيز بوتفليقة

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