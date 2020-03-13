فيروس كورونا
الجمعة 13 مارس 2020 23:10

المغرب يعلق الدراسة بسبب كورونا

وزارة التربية الوطنية في المغرب تعلق الدراسة في خطوة احترازية ضد انتشار فيروس كورونا
وزارة التربية الوطنية في المغرب تعلق الدراسة في خطوة احترازية ضد انتشار فيروس كورونا
مواقع التواصل
قررت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي تعليق الدراسة في المغرب، ضمن حزمة تدابير احترازية إلى للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأعلنت الوزارة توقيف الدراسة بجميع الأقسام والفصول، بدءًا من يوم الإثنين 16 مارس/آذار وحتى إشعار آخر، بما في ذلك رياض الأطفال، وجميع المؤسسات التعليمية، ومؤسسات التكوين المهني، والمؤسسات الجامعية التابعة لوزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي، سواء منها الحكومية أو الخاصة.

ويدخل في قرار التوقيف مؤسسات تكوين الأطر غير التابعة للجامعة والمدارس، ومراكز اللغات التابعة للبعثات الأجنبية، ومراكز اللغات، فضلًا عن مراكز الدعم التربوي الخصوصية.

البيان الصحفي الصادر عن وزارة التربية الوطنية المغربية بخصوص تعليق الدراسة (مواقع التواصل)

وأوضح البيان أن الدوام الدراسي سيعوض عبر دورس عن بعد، تسمح للتلاميذ والطلبة والمتدربين بالمكوث في منازلهم ومتابعة دراستهم.

في السياق، قالت وكالة المغرب العربي للأنباء إن المغرب أوقف اليوم الجمعة جميع رحلات الركاب الجوية والبحرية من وإلى فرنسا. 

وفي وقت سابق، علق المغرب رحلاته مع الصين وإيطاليا والجزائر، تحسبًا لانتشار فيروس كورونا.

وسجل المغرب سبع حالات مؤكدة بفيروس كورونا.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

اقرأ أيضا

Thumbnail
بيجين وواشنطن تتبادلان الاتهامات حول مصدر فيروس كورونا
Thumbnail
ألمانيا تقدم "قروضا بلا حدود" لشركاتها لمواجهة آثار كورونا
Thumbnail
ماذا يعني إعلان ترمب حالة الطوارئ في أمريكا لمواجهة كورونا؟
Thumbnail
بسبب كورونا.. تونس تغلق حدودها البحرية وتلغي صلاة الجمعة
Thumbnail
قطر تسجل 58 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

الأكثر قراءة

  1. بيجين وواشنطن تتبادلان الاتهامات حول مصدر فيروس كورونا
  2. ألمانيا تقدم "قروضا بلا حدود" لشركاتها لمواجهة آثار كورونا
  3. ماذا يعني إعلان ترمب حالة الطوارئ في أمريكا لمواجهة كورونا؟
  4. بسبب كورونا.. تونس تغلق حدودها البحرية وتلغي صلاة الجمعة
  5. المغرب يعلق الدراسة بسبب كورونا