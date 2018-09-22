السبت 22 سبتمبر 2018 09:24
المغرب يسلم قسا سابقا لأمريكا لمواجهة اتهامات بالاعتداء الجنسي
قال مسؤولون أمريكيون الجمعة إن المغرب سلم قسا سابقا متهما بالاعتداء الجنسي على طفل في أوائل التسعينات أثناء عمله كقس في الجيش الأمريكي وإنه سيواجه اتهامات في ولاية نيو مكسيكو.
التفاصيل:
- تتهم لائحة اتهام قُدمت في المحكمة الجزئية الأمريكية في البوكيرك بولاية نيو مكسيكو في 21 سبتمبر/أيلول عام 2017 القس الكاثوليكي آرثر بيرولت (80 عاما) بستة اتهامات بالاعتداء الجنسي.
- في حالة إدانته قد يواجه بيرولت أقصى عقوبة وهي السجن مدى الحياة بسبب اتهامات الاعتداء الجنسي.
- قال جيمس لانجينبيرج من مكتب التحقيقات الاتحادي فرع البوكيرك في مؤتمر صحفي إن السلطات المغربية ألقت القبض على بيرولت بعد فترة وجيزة من توجيه لائحة الاتهام له في العام الماضي وظل محتجزا منذ ذلك الوقت.
- أضاف أن مكتب التحقيقات الاتحادي حدد مكان بيرولت في المغرب وتوجه أفراد من المكتب إلى هناك وتحفظوا عليه يوم الخميس.
- قال ممثلو الادعاء إن بيرولت تحرش بالعديد من الأطفال وقام بالاعتداء على عدة ضحايا على مدى أكثر من 20 عاما كقس في نيومكسيكو ورود ايلاند.
- تقول وثيقة بالمحكمة إنه فر من الولايات المتحدة عام 1992 عندما انفضح سلوكه الإجرامي.
- تعاني الكنيسة الكاثوليكية عبر العالم من أزمات تنطوي على تحرش جنسي بقصر مما ألحق ضررا كبيرا بالثقة في الكنيسة في الولايات المتحدة وتشيلي وأستراليا وأيرلندا حيث كان تأثير الفضيحة أقوى بالإضافة إلى مناطق أخرى.
المصدر
رويترز
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