المغرب يحقق بشأن طبيب مصاب بكورونا عالج عشرات المرضى
وتفاعل المدونون المغاربة عبر منصات التواصل، مع قرار فتح النيابة العامة بحثًا في القضية وملابساتها، معبرين عن استيائهم من هذا "الفعل المشين" و"انعدام الضمير المهني والأخلاقي للطبيب"، على حد تعبيرهم.
#كورونا_فيروس— Youssef Belhaissi يوسف بلهيسي (@YBelhaissi) March 22, 2020
النيابة العامة تقرر فتح تحقيق في قضية "طبيب تطوان" pic.twitter.com/20J6ZWFPuI
وطالب المدونون بإنزال أشد العقوبات وأقصاها لكل من يتلاعب بحيوات الناس ويعرضها للخطر.
ونشرت وزارة الصحة المغربية، بلاغًا أكدت فيه "إغلاق العيادة الطبية حيث يشتغل الطبيب ومباشرة المتابعة القضائية ضده وكل المتورطين في القضية".
هذا طبيب كان في الخارج هو و مرتو و ملي رجع في الطيارة الأولى ممشاش يدير تحليل هو و مراتو و قال انو بخير و مارس مهنته في عيادته كطبيب عام و في المصحة كطبيب نساء و من بعد احس بتعب و دار تحاليل و عرفو باللي فيه فيروس كورونا هو ومراتو واكيد تسبب في مرض بزاف الناس اللي عالجهم— ⓗⓞⓤⓓⓐ (@Houda_Officiel) March 22, 2020
وأعلنت وزارة الصحة المغربية، أمس الاثنين، 143 حالة إصابة مؤكدة بكورونا، توفي 4 مصابين منهم وتعافى 5.
https://t.co/0F13YNxnRv pic.twitter.com/AwpWuZpJlC— Ministère-Santé-Maroc Ministry of Health Morocco (@Ministere_Sante) March 23, 2020
الطب العسكري
من ناحية أخرى، أمر ملك المغرب محمد السادس، بوضع الطب العسكري تحت الخدمة لمواجهة فيروس كورونا.
وقال المتحدث باسم الحكومة مصطفى خلفى، إن الملك أمر "بتوظيف الوسائل المتوفرة لدى الطب العسكري من أجل تقوية البنيات الصحية الموجهة إلى محاربة فيروس كورونا".
وأضاف الخلفي، في بيان عبر حسابه على "فيسبوك"، أن الملك أعطى تعليماته لتعبئة وسائل الطب العسكري لتعزيز الهياكل الطبية المخصصة لمواجهة هذا الوباء، من خلال الطاقم الطبي للقوات المسلحة الملكية.
تشديد أمني
نظمت المديرية العامة للأمن الوطني المغربية حملة اعتقالات ضد مخالفي حظر التجوال، الذي فرضته حالة الطوارئ الصحية بالمملكة بسبب انتشار فيروس كورونا.
ونشر حساب المديرية على تويتر تغريدات يؤكد من خلالها اعتقال العديد من مخالفي التعليمات الأمنية، خاصة أولئك الذين دعوا إلى لمسيرة في مدينة طنجة، شمال المغرب، التي أثارت جدلا واسعا في مواقع التواصل الاجتماعي.
#Covid_19— DGSN MAROC (@DGSN_MAROC) March 22, 2020
إيداع شخصين تحت تدبير الحراسة النظرية بمدينة طنجة، للاشتباه في تورطهما في التحريض على التجمهر والعصيان وتعريض سلامة الأشخاص للخطر وخرق إجراءات الطوارئ الصحية المعتمدة لمنع انتشار #وباء_كورونا_المستجد pic.twitter.com/qYmq4Em6kT
خاصة تحقيق +فحص شامل ومراجعة كل الخطوات من المطار الى مخفر الشرطة ...كان الله في عون رجال الامن و الأطر الطبية والله ...تشكينا من الجهل لكن واش حتى الدكاتره بيهم الجهلاء ؟؟!!!¡!...... الله يحد الباس #كورونا_المغرب— Optic Ledda (@LeddaOptic) March 22, 2020
Ça c est grave. Vous imaginez le nombre de patient qu il a dû voir , et ses derniers on t fréquente d autres gens w ziiid w ziiid. Lah yster w safi. Ça px être le point de non retour lah yster.— mour@d (@amya122) March 22, 2020
الله يأخذ فيه الحق خسو أقصى عقوبة لأنه خلاف تعليمات الدولة نطلبو من الله عز وجل ميكونشي أدا معه الأبرياء لي دوزو عندو— Mohammed Nouinou (@MohammedNouinou) March 23, 2020
#كورونا_فيروس ولا تيبان ليا نعمة ماشي نقمة. شفنا شكون لي معانا وشكون لي ضدنا, عرا على بزاف ديال الامور,,طبيب عام كان تيدعي انه طبيب نساء وتوليد وتيدير العماليات اسيدي— rafki saoud zakaria (@lhrizii) March 22, 2020
خاصو يتعاقب— ᕼ ᗩ ᒍ ᗩ ᖇ ツ (@xiihjriix) March 22, 2020
انسان جا من بؤرة الفيروس وداخل بلا مايدير لا تحليل ولا غيرو
وغادي كيخدم عادي ويتعامل مع المرضى والاطباء والممرضات؟؟؟
واش هادو بعقلو 😴😞
قمة الغباء والجهل حتى من الناس لي قارية وواصلة ياحسرة 🤦♀️