الأزمة السورية
السبت 22 أبريل 2017 18:43

المغرب يتهم الجزائر بـ"تصرف لا إنساني" مع 55 سوريا

الحدود البرية بين المغرب والجزائر
أرشيف
اتهمت وزارة الداخلية المغربية السلطات الجزائرية بترحيل مجموعة من 55 سوريا، بينهم نساء وأطفال "في وضع بالغ الهشاشة"، باتجاه حدود المملكة.

وأشار بيان لوزارة الداخلية المغربية مساء الجمعة إلى "محاصرة السلطات الجزائرية 55 من المواطنين السوريين على مستوى الحدود المغربية القريبة من مدينة فجيج، بعدما سُمح لهم بالوصول إلى هذه المنطقة منذ ليل 17 من نيسان/أبريل 2017".

وأضاف أن السلطات المغربية تعبر عن "شجبها للتصرفات اللاإنسانية للسلطات الجزائرية تجاه هؤلاء المهاجرين، لاسيما وأن الأمر يتعلق بنساء وأطفال في وضعية بالغة الهشاشة".

كما أن المغرب "يعبر عن استغرابه عدم مراعاة السلطات الجزائرية لأوضاع هؤلاء المهاجرين ودفعهم قسرا نحو التراب المغربي".

وأكد البيان إن "بلوغ هؤلاء المهاجرين هذه المنطقة الحدودية رغم وعورة تضاريس المسالك المؤدية إليها عبر التراب الجزائري والظروف المناخية الصعبة ما كان ليتم بدون تلقيهم مساعدة ودعما من السلطات الجزائرية".

وختم "ليست المرة الأولى التي تلجأ فيها السلطات الجزائرية إلى محاولة ترحيل مهاجرين صوب التراب المغربي، حيث تم تسجيل مثل هذه التصرفات في فترات سابقة".

يذكر ان الحدود البرية بين البلدين مغلقة منذ العام 1994.

من جهتها، ذكرت الصحف المغربية أن السوريين تركوا لمصيرهم في المنطقة الحدودية ومن ثم صدتهم السلطات المغربية. ولم توضح وزارة الداخلية ما إذا كان تم السماح للسوريين بتقديم طلبات لجوء في المغرب.

وقد اعتمد المغرب عام 2013 سياسة جديدة حول الهجرة وبدا منتصف كانون الأول/ديسمبر حملة ثانية لتسوية أوضاع المهاجرين غير الشرعيين، ومعظمهم من جنوب الصحراء الكبرى. 

المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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المغرب
الجزائر
لاجئون سوريون
حدود برية

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