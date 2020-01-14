المملكة المغربية
الثلاثاء 14 يناير 2020 09:04

المغرب.. ضرب تلميذة يعيد الجدل بشأن العنف ضد الأطفال

تعنيف تلميذة يعيد إلى الواجهة الجدل بشأن العنف ضد الأطفال بالمغرب
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تداول مدونون في المغرب صورًا لطفلة ذات ثماني سنوات وقد ظهر على وجهها آثار الضرب في الوجه والرأس.

وبحسب المدونين فإن الطفلة تدرس في القسم الأول الابتدائي، بمؤسسة تعليمية بإقليم تارودانت وسط المغرب وقد تعرضت للضرب الأسبوع الماضي، من قبل معلمها بسبب عدم إنجازها الواجبات المنزلية، على حد قول الطفلة.

ونقلت وسائل إعلام محلية أن المعلم المعني بالأمر نفى أي ارتباط له بالموضوع، مضيفًا أن والدة التلميذة هي من فعلت ذلك.

وذكر بيان للمديرية الإقليمية في تارودانت أن مدير المؤسسة والمعلم، قدما شكويين لدى السلطات لفتح تحقيق لمعرفة الفاعل الحقيقي، وكذا المسؤول عن اتهام المعلم ومن خلاله المؤسسة.

المصدر
الجزيرة مباشر
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