فن
الأربعاء 27 مايو 2020 19:15

المغرب: توقيف الممثل رفيق بوبكر بتهمة "الإساءة للإسلام" (فيديو)

الممثل االمغربي رفيق بوبكر
الممثل االمغربي رفيق بوبكر
مواقع التواصل
وضعت السلطات المغربية الممثل رفيق بوبكر قيد "الحراسة النظرية"(التوقيف المؤقت) أمس الثلاثاء بسبب "الإساءة للإسلام"، وهي تهمة تصل عقوبتها إلى السجن عامين، وفق ما أعلنته الشرطة.

ويتهم رفيق بوبكر (47 عامًا) بأنّه نشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي يظهره "في وضعية غير طبيعية، ويسيء فيه للدين الإسلامي ويمس بحرمة العبادات"، وفق بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

ويوجه الممثل المغربي في الفيديو شتائم إلى الأئمة، ويدعو إلى الوضوء بـ"الويسكي والفودكا"، ويفاخر بمنافع المشروبات الكحولية في سياق العلاقة الروحانية.

ويظهر إلى جانبه مديرو واحدة من صفحات موقع فيسبوك المحلية، مسماة "لابيرو" ومصممة لتكون بمثابة "حانة افتراضية" يتشارك ضمنها الأعضاء مقترحات السهر.

واعتذر الممثل عن الكلمات "غير اللائقة" من خلال نشر فيديو جديد في تطبيق أنستغرام، يتحدث فيه عن ارتكابه "خطأ"، مضيفًا أنه لم يكن "واعيًا" وأنه كان يرمي "فقط إلى المزاح".

وقالت المديرية العامة للأمن الوطني في بيانها إنّها تلقت شكاوى "ووشايات من مواطنين عدة ما استدعى فتح بحث قضائي بشأنها".

وظهرت زوجة الممثل المغربي في مقطع فيديو آخر تعتذر للشعب المغربي عن سلوك زوجها المشين، وتطلب منهم الصفح عنه والتماس العذر، والدعاء له بالتوبة والعودة إلى الطريق القويم.

ووضع الممثل قيد "الحراسة النظرية" في مقر للشرطة التي تقوم ببحث تمهيدي بهدف "الكشف عن جميع ظروف وملابسات وخلفيات ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية، وتحديد المتورطين في تصوير وبث ذلك المحتوى الرقمي"، وفق البيان.

وسبق لبوبكر أن لعب أدوارًا في بعض من أبرز الانتاجات السينمائية المغربية، من بينها "ملائكة الشيطان" و"قسم رقم 8".

ويواجه بوبكر احتمال السجن ما بين ستة أشهر وسنتين و/أو دفع غرامة بقيمة تتراوح بين 20 ألف درهم ومئتي ألف (ما بين 1850 -18500 يورو)، طبقًا للبند 267 من القانون الجنائي المغربي.

المصدر
الجزيرة مباشر
مواقع التواصل الاجتماعي

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