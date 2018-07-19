الخميس 19 يوليو 2018 22:39
المغرب تقرر منح دعم مالي شهري لـ "الزوجات المعوزات"
أعلنت الحكومة المغربية (الخميس) أنها قررت منح دعم مالي لـ "الزوجات المعوزات"، اللاتي امتنع أزواجهن عن الإنفاق عليهن.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق باسم الحكومة عبر صفحته على فيسبوك:
- أصبح بإمكان الزوجات المعوزات الاستفادة من الدعم المالي الذي يقدمه صندوق التكافل العائلي (حكومي)، بعدما كان مقتصرا على المطلقات.
- الزوجات المعوزات سيستفدن بعد ثبوت العجز أو امتناع الزوج عن النفقة عليهن من دعم شهري يقدر بـ350 درهم (35 دولار).
- الزوجات المعوزات ستحصل على 350 درهم عن كل طفل شهريا، شرط ألا يتجاوز مجموع الدعم المخصص للأطفال 1050 درهم (105 دولارت).
خلفيات:
- منذ الأول من يناير/ كانون الثاني 2011، أحدثت الحكومة صندوقا خاصا يسمى "صندوق التكافل العائلي"، ويعنى بتقديم خدمات اجتماعية من بينها الدعم المالي للمطلقات.
- الحكومة المغربية رصدت للصندوق برسم قانون الموازنة لسنة 2018، حوالي 160 مليون درهم.
المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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