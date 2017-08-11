الجمعة 11 أغسطس 2017 16:02
المغرب تتقدم رسميا لاستضافة نهائيات كأس العالم 2026 لكرة القدم
تقدمت المغرب رسميا بطلب لتنظيم نهائيات كأس العالم لكرة القدم في 2026 (الجمعة) بعد اتصالات مكثفة مع رئيسي الاتحادين الدولي والأفريقي للعبة الشعبية.
وقالت الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم إنها تقدمت رسميا بطلب استضافة كأس العالم 2026.
وأضافت "ووضعت الجامعة ملف ترشيحها لدى اللجان المختصة بهذا الملف بالاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا من أجل احتضان هذا العرس الكروي العالمي"٠
وهذه هي خامس مرة تتقدم فيها المغرب بطلب استضافة كأس العالم لكرة القدم بعد سنوات 1994 و1998 و2006 و2010.
المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
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