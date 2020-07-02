سوق انتقالات اللاعبين
الجمعة 3 يوليو 2020 00:22

المغربي أشرف حكيمي ينتقل إلى إنتر ميلان.. كيف ودعه ريال مدريد؟

اللاعب المغربي أشرف حكيمي
رويترز
تعاقد إنتر ميلان المنافس في دوري الدرجة الأولى الإيطالي لكرة القدم مع الظهير الأيمن المغربي أشرف حكيمي من ريال مدريد لخمس سنوات.

وتدرج حكيمي، 21 عاما، في الفئات السنية في ريال مدريد بعد الانضمام إلى أكاديمية النادي في 2006. وقضى آخر موسمين على سبيل الإعارة في بروسيا دورتموند.

ولم يكشف الطرفان عن التفاصيل المالية للصفقة لكن وسائل إعلام إيطالية ذكرت أن إنتر سيدفع 40 مليون يورو، (نحو 45 مليون دولار)، مقابل الحصول على خدمات الظهير الأيمن.

وقال ريال مدريد في بيان "يتوجه النادي بالشكر إلى أشرف على إخلاصه وتفانيه لسنوات واحترافيته والنموذج الطيب الذي ضربه لبقية اللاعبين منذ الانضمام إلى الأكاديمية في 2006 ونتمنى له كل التوفيق في مسيرته المقبلة".

وودع حكيمي جماهير دورتموند عبر وسائل التواصل الاجتماعي على الإنترنت في رسالة مفعمة بالمشاعر أعلن فيها رحيله عن النادي بعد أن خاض 73 مباراة وسجل 12 هدفا خلال وجوده في ألمانيا.

وكتب اللاعب المغربي على تويتر "حان الوقت لإنهاء فترة رائعة في مسيرتي. بعد عامين رائعين استعد لمغادرة النادي الذي منحني الكثير من اللحظات السعيدة".

ويحتل إنتر المركز الثالث في الدوري الإيطالي خلف يوفنتوس المتصدر ولاتسيو ويسير في طريقه للتأهل لدوري أبطال أوربا.

المصدر
رويترز
خدمة سند

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية نظيفة
Thumbnail
لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 يوليو/تموز)
Thumbnail
فرنسا تدخل على خط أزمة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
Thumbnail
وقف موظفين في الأمم المتحدة بعد فيديو "مخل" في تل أبيب
Thumbnail
المغرب يتهم منظمة العفو الدولية بالتحريض عليه.. ما القصة؟

الأكثر قراءة

  1. شاهد: مانشستر سيتي يسحق ليفربول برباعية نظيفة
  2. لحظة بلحظة: تطورات انتشار فيروس كورونا حول العالم (الخميس 2 يوليو/تموز)
  3. فرنسا تدخل على خط أزمة تحويل "آيا صوفيا" إلى مسجد
  4. وقف موظفين في الأمم المتحدة بعد فيديو "مخل" في تل أبيب
  5. المغرب يتهم منظمة العفو الدولية بالتحريض عليه.. ما القصة؟