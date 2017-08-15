الصراع في سوريا
الثلاثاء 15 أغسطس 2017 18:20

المعارضة تعلن إسقاط طائرة حربية تابعة للنظام في سوريا

قالت جماعة سورية معارضة إنها أسقطت طائرة عسكرية للنظام السوري اليوم الثلاثاء في منطقة صحراوية بجنوب سوريا قرب الحدود مع الأردن

، حيث حققت القوات الحكومية تقدما وسيطرت على مواقع حدودية في الآونة الأخيرة.

وقال سعد الحاج المتحدث باسم جماعة جيش أسود الشرقية إن قوات المعارضة أسقطت الطائرة الروسية الصنع وهي من طراز ميغ باستخدام مدافع مضادة للطائرات.

وقال الحاج الذي تعد جماعته إحدى جماعتين رئيسيتين تعملان في المنطقة إن الطائرة أُسقطت في وادي محمود في ريف السويداء الشرقي وإن حطامها سقط في المنطقة. وأضاف أنه يعتقد أن الطيار قفز بالمظلة وأن البحث جار للعثور عليه.

ويجاور ريف السويداء الشرقي الأردن في جبهة تمكن فيها الجيش السوري إلى جانب فصائل مدعومة من إيران من بسط السيطرة على نقاط تفتيش ومواقع حدودية يوم الخميس الماضي.

المصدر
الجزيرة مباشر
رويترز
كلمات مفتاحية
طائرة ميغ
النظام السوري
المعارضة
إسقاط

اقرأ أيضا

Thumbnail
الرئيس الجزائري يعين أحمد أويحيى رئيسًا للوزراء خلفا لعبد المجيد تبون
Thumbnail
شركة الطيران الألمانية "اير برلين" تعلن إفلاسها

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  2. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  3. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: لحظة مروعة لانفجار أنبوب مياه في أوكرانيا