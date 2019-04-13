السبت 13 أبريل 2019 23:52
المعارضة السودانية تقدم مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي
وصفت قوى الحرية والتغيير الممثلة للحراك الشعبي في السودان اجتماعها مع المجلس العسكري الانتقالي بالايجابي.
التفاصيل:
- قالت قوى الحرية والتغيير في بيان لها عقب الاجتماع إن هناك قضايا تحتاج لمزيد من التشاور وقضايا تم حسمها فوراً.
- البيان: الاجتماعات ستتواصل حتى تكتمل كل المشاورات لتشكيل مؤسسات المرحلة الانتقالية.
- في مؤتمر صحفي عقدته هذه القوى السياسية والمدنية دعا ساطع الحاج، المتحدث باسم التحالف، الجيش لتأمين انتقال سلميّ للسلطة.
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قائمة للمجلس الرئاسي الانتقالي:
وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء السبت، إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كافة المعتقلين وتحديد فترة انتقالية مدتها عامان في الحد الأقصى تفضي إلى حكومة مدنية.
وقال البرهان، في بيان صحفي بثه التلفزيون السوداني: "أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا".
وأضاف سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية "متفق عليها" بواسطة الجميع، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة.
كما قرر المجلس العسكري الانتقالي إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين.
خلفية:
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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