المعارضة السودانية تقدم مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي

قائمة للمجلس الرئاسي الانتقالي: أعلن عضو وفد المعارضة السودانية، عمر الدقير، مساء السبت، أن المعارضة ستزود رئيس المجلس العسكري، عبد الفتاح البرهان، الأحد، بقائمة بأسماء مدنيين للمشاركة في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري.

جاء ذلك عقب لقاء جمع المجلس العسكري مع وفد من "تجمع المهنيين" وتحالفات المعارضة، في العاصمة الخرطوم، بشأن المرحلة الانتقالية، بعد الإطاحة بالرئيس عمر البشير، الخميس الماضي.

قال الدقير، في كلمة له للمعتصين أمام مقر قيادة الجيش: "طالبنا بمشاركة مدنيين مع المجلس في المجلس الرئاسي الانتقالي مع المجلس العسكري، وسنقدم قائمة بالأسماء إلى رئيس المجلس، الأحد".

أضاف الدقير: "طالبنا بحكومة مدنية بصلاحيات تنفيذية كاملة، ومحاكمة عادلة لجميع المتورطين في الفساد وسفك الدماء".

تابع الدقير، أن البرهان أبلغهم بأنه سيصدر قرارا بعد قليل يلغي كل القوانين المقيدة للحريات ‎ .

. الدقير: المطالب التي قدمناها إلى المجلس العسكري تضمنت "إعادة هيكلة جهاز الأمن التابع للنظام".

الدقير: "تحدثنا مع المجلس بشأن المؤتمر الوطني (حزب البشير) وأكدنا ضرورة إعادة جميع مقار الحزب إلى الشعب". وأعلن الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي بالسودان، مساء السبت، إلغاء حظر التجوال وإطلاق سراح كافة المعتقلين وتحديد فترة انتقالية مدتها عامان في الحد الأقصى تفضي إلى حكومة مدنية. وقال البرهان، في بيان صحفي بثه التلفزيون السوداني: "أطلب من السودانيين استكمال مطالب الثورة معا". وأضاف سيتم تشكيل مجلس عسكري لتمثيل سيادة الدولة، وحكومة مدنية "متفق عليها" بواسطة الجميع، لإدارة البلاد خلال المرحلة المقبلة. كما قرر المجلس العسكري الانتقالي إلغاء قانون الطوارئ وحظر التجوال وإطلاق سراح كل المعتقلين. الفريق أول عبد الفتاح البرهان رئيس المجلس العسكري الانتقالي الجديد بالسودان خلفية: كان السكرتير السياسي للحزب الشيوعي في السودان وعضو تحالف الحرية والتغيير، محمد مختار الخطيب، طالب بفترة انتقالية مدتها أربع سنوات وحكومة انتقالية تشكلها المعارضة.

الخطيب دعا لعقد ما سماه مؤتمراً دستوريّا قوميّا في نهاية الفترة الانتقالية يشارك فيه الجميع.

علي الريح السنهوري عضو تحالف الحرية والتغيير والقيادي في حزب البعث قال إن الثورة حظيت بدعم ضباط وجنود القوات المسلحة، وأن السلطة ستبقى مدنية في السودان، مؤكدا المطالب المتمثلة في تشكيل مجلس سيادي مدني ومجلس وزراء وجمعية وطنية وتشريعية.