المعارضة السودانية تشكك في قرار إطلاق سراح كل المعتقلين

الرئيس السودان عمر البشير كلمة في احتفال عيد الاستقلال- 1 يناير رويترز

شكك "تجمع المهنيين السودانيين" وثلاثة تحالفات سياسية معارضة، في إعلان الحكومة إطلاق سراح جميع المعتقلين، وقالوا "نعلم أن إطلاق سراح المعتقلين لن يتم بالصورة المطلوبة".

وأعلنت السلطات السودانية، الثلاثاء، إطلاق سراح جميع الأشخاص الذين اعتقلوا خلال التظاهرات الأخيرة المناهضة لسياسة الرئيس عمر البشير، في حين تواصلت الاحتجاجات أمس في البلاد. بين الحكومة والمعارضة: بحسب بيان مشترك صادر عن التجمع (نقابي غير حكومي) والتحالفات الثلاثة، وهي (قوى الإجماع ونداء السودان والتجمع الاتحادي، فإن" هذه أمور لن تنطلي لا على الداخل ولا الخارج، والنظام يعلم أن الأحرار سيخرجون من المعتقلات نحو الشوارع، فسقفنا ليس إخلاء المعتقلات السياسية، بل هدمها بمشروعها ومُشرّعيها".

بيان المعارضة السودانية قال" لنا تجارب مع التدليس وخداع إعلام النظام، فالمعتقلات لازالت تزدحم بالمهنيين والسياسيين والمواطنين والمواطنات الشرفاء، وأجهزة النظام تعتقل بعشوائية".

وزارة الإعلام السودانية، قالت في بيان أمس الثلاثاء، إن مدير جهاز الأمن، صلاح عبد الله قوش، أصدر قرارًا بإطلاق سراح جميع المعتقلين في الأحداث الأخيرة، ولم يذكر البيان تفاصيل بشأن عدد المعتقلين ولا موعد إطلاق سراحهم.

وزير الداخلية السودانية، أحمد بلال، أعلن في 7 يناير/ كانون ثاني الجاري، أن عدد الموقوفين في الاحتجاجات بلغ 816، بينما تقدر المعارضة عدد المعتقلين بأكثر من 1000، منذ بدء الاحتجاجات، في 19 ديسمبر/كانون أول الماضي، بينهم قادة أحزاب وناشطون وطلاب وصحفيون.

المحتجون ينددون بالغلاء، ويطالبون بتنحي الرئيس عمر البشير، وخلال التظاهرات المستمرة سقط عدد من القتلى، قدرت الحكومة عددهم بـ 30 شخصًا، بينما تقول المعارضة إن العدد موثقًا يبلغ 50 قتيلًا، في حين أحصت منظمة العفو الدولية 40 قتيلًا من بينهم أطفال وأطقم طبية سقطوا خلال فض المظاهرات. مظاهرات في أم درمان 29 يناير احتشاد في بورتسودان: وكالة أنباء (فرانس برس) ذكرت أن الاحتجاجات، تجددت أمس الثلاثاء في عدد من المدن السودانية واستخدمت قوات الأمن الغاز المسيل للدموع لتفريق المتظاهرين في الخرطوم وأم درمان.

في بورتسودان في شمال شرق البلاد اعتصم سودانيون من قبائل (البِجا ) للمطالبة باستقالة الرئيس السوداني، ولإحياء ذكرى مقتل 22 شخصًا من مدينتهم قتلوا قبل 14 عاما خلال احتجاجات هناك.

الآلاف تجمعوا بمدينة بورتسودان في ميدان الشهداء لإحياء ذكرى مصرع 22 من أبناء المدينة في 2005 خلال تظاهرات شهدتها المدينة، وأخذت المناسبة هذه السنة زخما، بعدما قرر تجمع المهنيين السودانيين إحياء الذكرى من خلال المواكب المقررة الثلاثاء، في عدد من المدن السودانية.

المحتشدون في بورتسودان رددوا هتافات تطالب بسقوط النظام، وطالبوا بنشر نتائج التحقيق حول المجزرة، ومحاكمة مرتكبيها.

عبد الله موسى وهو ناشط من البجا- السكان الأصليون لمنطقة شرق السودان- قال لفرانس برس "حوّلنا ذكرى شهداء البجا إلى اعتصام كجزء من حراك تجمع المهنيين السودانيين".

موسى أضاف" اعتصامات الثلاثاء ليست لشهداء البجا فقط ولكن لكل شهداء الشعب السوداني في انتفاضة ديسمبر". اعتصم سودانيون من قبائل البجا للمطالبة باستقالة الرئيس السوداني خلفية: الاحتجاجات في السودان انفجرت في 19 ديسمبر/كانون الأول، عندما نزلت حشود غاضبة إلى الشارع للاحتجاج على زيادة الحكومة لأسعار الخبر ثلاثة أضعاف، وسبق ذلك أزمات معيشية نتيجة نقص الوقود والسيولة النقدية.

التظاهرات تنامت لتتحول إلى احتجاجات مناهضة للحكومة تطالب الرئيس بالتنحي، ويرى محللون أن حركة الاحتجاج الحالية هي أكبر تحدّ يواجه البشير منذ أن تسلم السلطة بانقلاب مدعوم من الإسلاميين في عام 1989، علمًا بأنه تجاوز العديد من التظاهرات خلال السنوات الماضية.

البشير، الذي استلم الحكم في السودان منذ 30 عامًا بانقلاب عسكري على حكومة الصادق المهدي المنتخبة رفض الدعوات لتنحيه، وحمّل مجموعات من "المتسللين والمندسين" مسؤولية العنف في التظاهرات.