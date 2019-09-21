المظاهرات تعود إلى ميدان التحرير.. هل مصر على أعتاب ثورة جديدة؟
واليوم يعتلي ميدان التحرير، الترند العالمي على تويتر بعدما تصدر في مصر ودول عربية، موثقًا انكسار حاجز الخوف الذي بنته السلطة على مدار 6 سنوات مضت إثر الانقلاب العسكري في مصر.
يحتضن ميدان التحرير في قلب القاهرة حراكا لم يكن متوقعا، إذ إن الساعة التي اقترحها الفنان ورجل الأعمال محمد علي للتظاهر ضد الرئيس عبد الفتاح السيسي امتدت لساعات متواصلة حتى فجر السبت.. فهل هي إرهاصات ثورة جديدة؟
ميدان التحرير من جديد
- قرب ميدان التحرير بالعاصمة المصرية، خرج مئات المصريين في مظاهرات سلمية مساء أمس الجمعة، عقب انتهاء مبارة السوبر المصري لكرة القدم بين فريقي الأهلي والزمالك، استجابة لدعوة محمد علي.
- محمد علي اتهم، عبر مقاطع فيديو، السيسي وقيادات بالجيش بالفساد وبإهدار الملايين من أموال الدولة على بناء قصور رئاسية ومشاريع رفاهية، ودعا المصريين للتظاهر والمطالبة برحيل السيسي، وحظيت الفيديوهات على متابعة الملايين في مصر والعالم.
- المظاهرات لم تكن فقط في قلب العاصمة المصرية وإنما امتدت إلى عدد من المحافظات الأخرى، ووثق صداها ناشطون على منصات التواصل بالصور والفيديوهات.
صورة بألف معنى التقطها @OliverWeiken مصور وكالة DPA الألمانية أمس في #ميدان_التحرير وسط القاهرة pic.twitter.com/njwnIiqfAE— تامر المسحال (@TamerMisshal) September 21, 2019
- المتظاهرون رددوا شعارات ضد السيسي الذي سافر أمس إلى الولايات المتحدة مبكرًا، للمشاركة في أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة الـ74 والتي ستبدأ فعالياتها الثلاثاء المقبل.
- اللافت في مظاهرات أمس، أن المحتجين ظلوا في الشارع حتى بعد فجر السبت، بينما كانت دعوة محمد علي هي التظاهر لمدة ساعة واحدة بعد مباراة السوبر حتى لا يتعرض المتظاهرون للأذى، لأن الهدف كما قال هو إظهار رفض المصريين للسيسي.
- بحسب مراقبين فإن بقاء المتظاهرين في الشارع عكس أمرين: أولهما حماسة المصريين للخلاص من السيسي، والثاني أن قوات الأمن لم تقمع المظاهرات أو تتعامل بالخشونة المعتادة، بل ظهرت مشاهد أخرى كانت غريبة نوعًا ما.
المصريون يكسرون حاجز الخوف وهتاف #ارحل_ياسيسي يجوب شوارع #مصر .. هاشتاج #ميدان_التحرير يحتل المركز الثاني عالميا https://t.co/Df5ooVtlX6— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019
كيف تعامَل الأمن؟
- قوات الأمن تفاوتت في تعاملها مع احتجاجات الأمس بين صامت ومعتدِ ومتضامن، لكن اللافت في الأمر اختفاء الجيش ومدرعاته من المشهد، الأمر الذي ربما يثير تكهنات عدة بشأن رحيل السيسي.
- قوات الأمن في جزء من المشهد، كررت ما كان يفعله مسبقًا من تصدي وضرب واعتداء على المتظاهرين بالإضافة إلى إطلاق الغاز المسيل للدموع واعتقال العشرات.
ميدان المحافظه - المنصوره #ميدان_التحرير pic.twitter.com/KyhrRtcfmx— Omar Sayouh 🦅 (@omarsayouh1) September 21, 2019
- في جزء آخر، ظهرت لفتات إنسانية من الأمن، ففي فيديو يرفض أحد ضباط الشرطة الاعتداء أو إطلاق النار على المحتجين ويأمر جنوده بالتراجع وعدم اعتراض المتظاهرين السلميين.
ضابط مصري يمنع العساكر من التعدي علي المتظاهرين#ارحل_يا_سيسي#mısır pic.twitter.com/sb9hZ7TkRa— ramzy alex (@ramzyalex6) September 20, 2019
- في لفتة مماثلة، ظهر محتجون وهم يتحدثون إلى قوة تابعة للأمن ويطلبون من الجنود عدم التعرض لهم بأذى فيستجيبون ويرحبون على الفور، وسط فرحة المتظاهرين، وفي لقطات أخرى كانت الشرطة على الحياد أشبه بالمتفرج.
Army and people one hand👏🏻👏🏻❤🇪🇬#ميدان_التحرير pic.twitter.com/sWo4svATnp— Arlinda (@Sandra89321599) September 20, 2019
#ميدان_التحرير— Ali Gamal (@AliGama54872390) September 21, 2019
حتى الضابط يدندن معاه كلمات الحق لا تعرف التدليس pic.twitter.com/cWdrV1A3T5
ميدان التحرير يتصدر تويتر
- إلكترونيًا، تصدر هاشتاج (#ميدان_التحرير) الترند العالمي، ومن قبل على تويتر في مصر وعدد من الدول العربية خلال دقائق من إطلاقه، ليصبح بذلك أيقونة المظاهرات المصرية على منصات التواصل كما هو الحال على الأرض.
- حصل الهاشتاج على أكثر من مليون تغريدة، وكسابقيه كان الصوت المعبر الأول والوحيد عن غضب المصريين المعارضين والمتضررين من السيسي ونظامه، بالتزامن مع هاشتاجات أخرى منها ما اختفى فجأة مثل (#كفايه_بقى_ياسيسي) و(#استناني_ياسيسي)، ومنها ما استمر مثل (#ارحل_ياسيسي)، و(#الشعب_يريد_إسقاط_النظام) الهتاف الأشهر في ثورة يناير المصرية عام 2011، وكلها تفاعل معها الملايين.
#ميدان_التحرير— الجزيرة مباشر (@ajmubasher) September 21, 2019
وفجأة
هبطت على الميدان
من كل جهات المدن الخرسا
ألوف شبان
زاحفين يسألوا عن موت الفجر
استنوا الفجر ورا الفجر
إن القتل يكف
إن القبضة تخف
ولذلك خرجوا يطالبوا
بالقبض على القبضة
وتقديم الكف
** الشاعر عبد الرحمن الأبنودي pic.twitter.com/599Lv9y4t8
هل هي إرهاصات ثورة؟
- وصول المتظاهرون إلى عدد من الميادين الرئيسة في القاهرة ومحافظات مصر، وترديد هتافات مثل (ارحل ياسيسي)، و(ارحل)، و(قول متخافشي السيسي لازم يمشي)، فضلًا عن إسقاط صورة السيسي في إحدى المحافظات، تعيدنا مباشرة إلى بشاير ثورة يناير حيث نفس المشهد والهتافات التي أطاحت بنظام حسني مبارك بحسب تغريدات لمصريين على مواقع التواصل.
- تفاوت الأمن في تعامله مع المحتجين، وحتى في المشاهد التي ظهر فيها الاعتداء والضرب والاعتقال لم يكن متوحشًا ولا كان وجوده مكثفًا كما كان متوقعا، فضلًا عن عدم ظهور قوات الجيش في المشهد تمامًا.
إسكندرية يا دولة....— Haytham Abokhalil هيثم أبوخليل (@haythamabokhal1) September 20, 2019
أنا من البلادي...
دي أقل حاجة عندنا ....
مسيرات بعشرات الآلاف علي طريق الكورنيش...
تعرف تعد لغاية كام يا سيسي؟#ندعو_الجيش_بلاش_دم_تاني#السيسي_بيفرفر#ارحل_يا_سيسي#ارحل_ياسيسي #الشعب_يريد_اسقاط_النظام#ميدان_التحرير pic.twitter.com/tY5yp0Elbe
- لم يصدر حتى الآن أي موقف رسمي من الحكومة المصرية بشأن هذه التظاهرات اللافتة وغير المسبوقة منذ سنوات، ما يثير المزيد من التكهنات بشأن رحيل السيسي.
- اللافت في تظاهرات أمس أيضًا، غياب شبه تام لرموز ثورة يناير، ربما لأن العديد منهم في المعتقلات أو في المنفى أو تحت الإقامة الجبرية، وربما لأن البقية منهم لم تكن تتوقع ككثيرين أن يستجيب الشارع لدعوة محمد علي بهذا الشكل.
- تعاطي وسائل إعلام النظام المصري مع مظاهرات الجمعة، تراوحت بين التجاهل والتناول المشوب بالحذر، وكان التناول في الغالب يدور حول فيديوهات مفبركة مأخوذة من ثورة يناير، تبثها القنوات المعارضة على أنها آنية.
الحقوا الموكف ياجماحه انكز ماااسر يا سييسيييي كل الخونه نسلتتتت تااانيي#ميدان_التحرير #الشعب_يريد_إسقاط_النظام pic.twitter.com/JmzcVr9E0A— EMMY (@Emmyyselmyy) September 21, 2019
- غير أن الرد جاء قاطعًا من الناشطين على منصات التواصل بأن الهتاف كله ضد السيسي موثق بالصوت والصورة، فهل كان أحد يسمع عن السيسي في 2011؟، بل إن بعضهم استعان بفيديو لإحدى مؤيدات السيسي وهي تصرخ وتبكي وتطلب منه النزول ورجاله لمنع الثورة، وهو ما اعتبروه دليلًا على تصاعد الحراك باعتراف أنصار السيسي.
- في أول رد فعل دولي، دعت منظمة هيومان رايتس ووتش الحقوقية الدولية، في بيان، السلطات المصرية لضمان حق المتظاهرين، مؤكدة أن العالم يراقب وأنه على مصر احترام حقوق شعبها.
للمزيد من التفاصيل حول مظاهرات الجمعة، يمكن الرجوع للروابط التالية:
شاهد مظاهرات بميدان التحرير ومحافظات مصرية عدة تطالب برحيل السيسي
شاهد: لأول مرة منذ سنوات.. مظاهرات في التحرير ومحافظات مصرية تطالب بإسقاط السيسي
وسائل إعلام عالمية تبرز مظاهرات إسقاط السيسي في ميدان التحرير
اسقاط وتقطيع صورة #السيسي في دمياط#ميدان_التحرير#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/MxBW76TyEY— أسرار محمد علي - Mohamed Ali Secrets (@MohamedSecrets) September 20, 2019
ياااه يالميدان ♥️— MƠƧƬƛƑƛ MƛƝƊƠ (@moo_Mando) September 21, 2019
راجعيين مش ناسيين ♥️#ميدان_التحرير pic.twitter.com/1D6QtcHm8W
الله أكبر يامصر #ميدان_التحرير pic.twitter.com/BfXjTvkWET— اكونت خاص (@NstfYHyNs5nc9zh) September 21, 2019
طنطا#ميدان_التحرير pic.twitter.com/JTuaRdZm61— البيت الأحمر (@6nKhchtrWF2UfMw) September 21, 2019
تمزيق صور السيسي بوسط البلد بالقاهرة#ميدان_التحرير#ارحل_ياسيسي pic.twitter.com/3kitLm5d24— خط البلدة 🚐 (@saudibus222) September 21, 2019
كيف لهذا الطاغيه أن يفوز بنسبة ٩٩٪ في الانتخابات وهؤلاء الناس قد أجمعوا على رحيله— بوسعــد الـحـميدي (@Bosaa3d_) September 21, 2019
#ميدان_التحرير pic.twitter.com/0k9kuAa9RQ