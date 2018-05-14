السعودية
الاثنين 14 مايو 2018 10:37

المطربة المصرية شيرين تغني في السعودية للمرة الأولى

المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب
الأوربية - أرشيف
أعلنت المطربة المصرية شيرين عبد الوهاب، مساء الأحد، عن إقامتها لحفل غنائي بالمملكة العربية السعودية، وذلك يوم 19 يونيو/ حزيران المقبل.

جاء ذلك  في تغريدة لها عبر حسابها بموقع "تويتر" أشارت فيها إن الحفل سيقام "في الصالة المغلقة بمدينة الملك عبد الله الرياضية بجدة( غرب)".

وبحسب إعلان الحفل الذي تم إرفاقه بالتغريدة، فسيكون مخصصا للنساء فقط، كما أنه يقام بدعم من الهيئة العامة للترفيه بالسعودية ( حكومية).

وفي حالة إقامة الحفل، ستكون المرة الأولى التي تغني فيها شيرين بالسعودية.
وسبق أن قامت الهيئة العامة للترفيه بإلغاء حفل لشيرين كان مقررا إقامته في أكتوبر الماضي "لعدم تقدم منظم الفعالية بطلب الترخيص لهذا النوع من الفعاليات".

وشهدت المملكة، في الآونة الأخيرة، سلسلة قرارات بالتخلي عن عدد من القوانين والأعراف الرسمية، التي اعتمدت في البلاد على مدار عقود، أبرزها السماح للنساء بقيادة السيارة اعتبارا من يونيو/حزيران المقبل، ودخولهن ملاعب كرة القدم.

المصدر
الأناضول
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