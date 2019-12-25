القدس
الأربعاء 25 ديسمبر 2019 10:31

المطران حنا يتهم الاحتلال بمحاولة تسميمه وحماس تدين "الجريمة"

المطران عطا الله حنا دعا المسيحيين إلى البقاء في القدس
الجزيرة
اتهم رئيس أساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس بالقدس المحتلة المطران عطا الله حنا، الاحتلال الإسرائيلي بتدبير حادثة التسمم التي تعرض لها قبل أيام بالقرب من البطريركية في المدينة المقدسة.

وقال حنا إن المادة التي استنشقها لا تملكها إلا أجهزة ومؤسسات الاحتلال، التي استهدفت اغتياله أو إبقاءه مريضًا مدى الحياة.

وحمّل حنا الاحتلال المسؤولية الكاملة عن التسبب بالوعكة الصحية الحادة التي ألمت به.

من ناحية أخرى، هاتف رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)، المطران حنا، متمنيا له الشفاء العاجل، وذلك بعد وصول حنا إلى الأردن لتلقي العلاج إثر تعرضه للوعكة الصحية.

ودان هنية هذه "الجريمة الصهيونية، التي تضاف إلى جرائم الاحتلال ضد شعبنا ومؤسساته الدينية".

والأسبوع الماضي، جدد المطران حنا دعوته للكنائس العالمية والعربية لإنقاذ مسيحيي القدس المحتلة وأوقافهم، ومواجهة محاولات الاحتلال للاستيلاء عليها وتفريغ المدينة من مكونها المسيحي.

وأكد حنا في تصريحات للجزيرة، أن الاحتلال لا يفرّق في استهدافه بين المكوّنين الإسلامي أو المسيحي اللذين ينبغي أن يتوحدا ويقفا في خندق واحد، لأنهما في مرمى الاستهداف عينه.

المصدر
الجزيرة مباشر
كلمات مفتاحية
عطا الله حنا
القدس المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي
تسميم
اغتيال
حركة حماس

اقرأ أيضا

Thumbnail
مرتضى منصور: السحر والجن وراء تراجع أداء الزمالك (فيديو)
Thumbnail
كيف أصبحت ابنة رئيس المخابرات أفضل مذيعة في مصر؟

الأكثر قراءة

  1. مرتضى منصور: السحر والجن وراء تراجع أداء الزمالك (فيديو)
  2. كيف أصبحت ابنة رئيس المخابرات أفضل مذيعة في مصر؟
  3. "خاطرك يا دار".. فيديو مبكِ لسوري مقهور يودع بيته قبيل النزوح
  4. تمساح النيل وغوميز الغلابة.. موجة سخرية من تصرف لاعب بالدوري المصري (فيديو)
  5. شاهد: الأمواج تحطم ممشى زجاجيا في مطروح المصرية