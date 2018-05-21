الدوري الإنجليزي الممتاز
الاثنين 21 مايو 2018 20:08

المصري محمد صلاح لاعب العام في إنجلترا باختيار الجماهير

اللاعب المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي
رويترز
حصد المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي لكرة القدم (الاثنين) جائزة جديدة في إنجلترا تزين موسمه الاستثنائي مع فريقه.

وأعلنت رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية عبر موقعها الإلكتروني فوز صلاح بجائزة لاعب العام باختيار الجماهير، بنسبة تصويت وصلت لـ 89 %.

وتفوق صلاح على منافسيه الإسباني ديفيد دي خيا (مانشستر يونايتد)، والبلجيكي كيفين دي بروين، ورحيم إسترلينغ (مانشستر سيتي)، والبلجيكي إيدين هازارد (تشلسي)، وهاري كين (توتنهام هوتسبير).

ونال صلاح جائزة أفضل لاعب في الدوري الإنجليزي (البريمرليغ) من رابطة اللاعبين المحترفين ورابطة النقاد الرياضيين والاتحاد الإنجليزي.

كما تمكن صلاح من تسجيل 32 هدفًا في الدوري المحلي ليصبح أول لاعب يسجل هذا العدد في موسم واحد بنظام الـ 20 فريقا ويتوج بلقب هداف المسابقة.

المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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الدوري الإنجليزي الممتاز
محمد صلاح
ليفربول
رابطة اللاعبين المحترفين الإنجليزية
لاعب العام في إنجلترا

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