كأس العالم 2018
الاثنين 25 يونيو 2018 16:23

المصري عصام الحضري يستعد ليصبح أكبر لاعب في تاريخ كأس العالم

رويترز
سيصبح المخضرم عصام الحضري، قائد منتخب مصر، أكبر لاعب يشارك في تاريخ نهائيات كأس العالم لكرة القدم بعدما انضم للتشكيلة الأساسية لبلاده أمام السعودية اليوم الاثنين.

ولم يشارك الحضري (45 عاما) في أول مباراتين لمصر أمام أوروغواي وروسيا، لكن المدرب هيكتور كوبر اختاره لبدء اللقاء على حساب زميله محمد الشناوي.

وسيحطم الحضري بذلك الرقم القياسي المسجل باسم فريد موندراغون، حارس كولومبيا، الذي حل بديلا في آخر خمس دقائق من مباراة بكأس العالم 2014، ليصبح أكبر لاعب يشارك في النهائيات وهو في سن 43 عاما وثلاثة أيام.

وسيعتمد كوبر على نفس العناصر الأساسية بقيادة محمد صلاح، هداف الدوري الإنجليزي.

وستستعين السعودية بحارس جديد هو ياسر المسيليم بعدما شارك الحارسان عبد الله المعيوف ومحمد العويس في أول مباراتين.

وسيقود هتان باهبري وفهد المولد خط هجوم منتخب السعودية الذي ودع المسابقة مبكرا كما هو حال نظيره المصري.

المصدر
رويترز
كلمات مفتاحية
كأس العالم
عصام الحضري
حارس مرمى
رقم قياسي

اقرأ أيضا

Thumbnail
ارتفاع دين مصر المحلي 8% في النصف الأول
Thumbnail
هدف صلاح الكبير

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم