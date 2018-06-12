الدوري الإنجليزي الممتاز
الثلاثاء 12 يونيو 2018 20:55

المصري رمضان صبحي ينتقل إلى هيدرسفيلد الإنجليزي

لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي
رويترز - أرشيفية
أعلن نادي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي، (الثلاثاء)، تعاقده مع لاعب كرة القدم المصري رمضان صبحي لمدة 3 مواسم قادمًا من ستوك سيتي.

ووفقًا لموقع النادي الإليكتروني، "اللاعب المصري الشاب رمضان صبحي وقع على عقود انتقاله بعد أسبوع من إجرائه الفحص الطبي، ويمتد تعاقده إلى 3 مواسم أي حتى يونيو/ حزيران 2021".

وقال ديفيد واجنر مدير عام النادي، "أنا سعيد جدًا لأننا سنستطيع الترحيب برمضان صبحي في مدينة هيدرسفيلد، فهو موهبة حقيقية حيث لعب أكثر من 20 مباراة مع منتخب بلاده قبل كأس العالم".

وأضاف "نتطلع إلى العمل بجد مع رمضان في الملعب لمنحه كل فرصة للنجاح في المدينة".

وشارك رمضان صبحي (21 عامًا) مع ستوك سيتي في موسمين في 37 مباراة، نجح خلالها في تسجيل هدفين.

ويتواجد صبحي في قائمة المنتخب المصري المشاركة في كأس العالم التي ستنطلق في روسيا بعد غد الخميس، حيث يلعب الفراعنة في المجموعة الأولى بجانب روسيا المستضيفة والأورغواي والسعودية.

المصدر
الأناضول
كلمات مفتاحية
رمضان صبحي
الدوري الإنجليزي الممتاز
ستوك سيتي
هيدرسفيلد
انتقالات اللاعبين

اقرأ أيضا

Thumbnail
شاهد: لاعبو البرازيل يرشقون كوتينيو بالبيض والدقيق
Thumbnail
شاهد: عرض ثلاث شعرات للنبي محمد بمسجد في نابلس

الأكثر قراءة

  1. شاهد: وفاة لاعب كمال أجسام أثناء أدائه حركة استعراضيه
  2. شاهد: وفاة قارئ إندونيسي شهير أثناء تلاوته القرآن
  3. شاهد: لحظة انفجار لغم في جرافة
  4. نشطاء: صورة للرئيس المصري في وضع "مُهين" برفقة ترمب
  5. شاهد: الجيش المصري يصفي عددا من شباب سيناء عقب اعتقالهم