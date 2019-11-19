الثلاثاء 19 نوفمبر 2019 12:09
المصري الذي أحرق جواز سفره: السفارات تهدد المعارضين بالخارج [فيديو]
نظم العشرات، أمس الإثنين، في العاصمة الألمانية برلين، وقفة احتجاجًا على زيارة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وفي المقابل كان هناك استقبال آخر من المؤيدين له.
محاولات تخويف المعارضين بالخارج
- أشرف أبو عرب، الشاب المصري الذي حرق جواز سفره في فيديو وحظي بانتشار واسع على الإنترنت، شارك في وقفة ليلة أمس ضد السيسي أثناء خروجه من مقر الرئاسة الألمانية.
- قال الشاب المصري إن نهاية حكم السيسي قد اقتربت، وإن الجيش يجب أن يثبت وطنيته بالتخلص من هذا الرئيس.
- أشرف وصف السيسي بشخص "معاق ذهنيًا"، وفق تعبيره، ولابد أن يرحل لأنه "خد البلد وراح في داهية".
- قال أشرف إن الخوف من بطش النظام في الخارج أشبه بالخوف منه في داخل مصر، مشيرًا إلى معاملة السفارة المصرية له في برلين ومحاولات تهديده المتكررة.
- أشرف أكد أن وضع مصر الحالي يستحق المزيد من الاحتجاجات والاعتصامات، مشيرًا إلى أنه يشارك في كل الفعاليات ضد نظام السيسي منذ 6 سنوات، وأن عزيمة المحتجين تزداد رغم ما يفعله النظام.
ماذا قال المحتجون؟
- عشرات المتظاهرين وقفوا أمام قصر بيليفو، خلال استقبال الرئيس الألماني فرانك فالتر شتيانماير، لنظيره المصري، ورفعوا لافتات ترفض زيارة السيسي، منها "الحرية لمصر".
- المعارض المصري علي العوضي، وجه انتقادات للسيسي، رافضًا استقبال الرئيس الألماني له، وانتقد العوضي عدم وجود حرية تعبير ببلاده، وزيادة أعداد السجناء السياسيين بمصر.
- في وقفة ليلية، هتف محتجون ضد السيسي أثناء خروجه من مقر الرئاسة الألمانية، ووصفوه بـ "السفاح".
- من بين الهتافات التي كررها المحتجون "يسقط حكم العسكر، ارحل يا سيسي، متعبناش الحرية مش ببلاش، شمال يمين خرجوّا كل المعتقلين".
- أحد المحتجين قال إن السلطات الألمانية اعترضت طريقهم وأغلقت الطريق ومنعت الكاميرات من التصوير، في حين يُسمع صوت أغنية "تسلم الأيادي" في وقفة مؤيدة للسيسي قرب المكان
وقفة تأييد
- وفق ما نقلته الصحف الحكومية المصرية، نظم العشرات من أبناء الجالية المصرية في ألمانيا، وقفة أمام المقر الرئاسي الألماني، ورفعوا أعلام مصر وصورة السيسي.
- من المرتقب أن يشارك السيسي اليوم الثلاثاء في اجتماع مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا"، ومن المخطط أن تلتقي المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل السيسي غدًا الأربعاء على هامش الاجتماع.
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المصدر
الجزيرة مباشر
الأناضول
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