بطولة العالم للسباحة
السبت 29 يوليو 2017 19:24

المصرية فريدة عثمان تفوز بالميدالية البرونزية في بطولة العالم للسباحة

المصرية فريدة عثمان تفوز ببرونزية 50 متر فراشة في بطولة العالم للسباحة
فينا
فازت السباحة المصرية فريدة عثمان بالميدالية البرونزية والمركز الثالث في سباق 50 م فراشة ضمن بطولة العالم للسباحة المقامة حاليا في المجر.

وقطعت فريدة السباق في زمن قدره 25.39 لتحقق رقما قياسيا أفريقيا جديدا.

وفازت السويدية سارة سيوستروم بالميدالية الذهبية بزمن قدره 24,60 ثانية متفوقة على الهولندية رانومي كروموفيديويو التي قطعت السباق في زمن قدره 25,38 ثانية متقدمة على فريدة عثمان بفارق جزء من الثانية.

وهذه هي أول ميدالية لمصر في بطولات العالم، كما ترفع عدد ميداليات العرب في تاريخ البطولة العالمية داخل الحوض الكبير إلى 9 ميداليات بعد الميداليات الثماني التي أحرزها التونسي أسامة الملولي وكانت عبارة عن ذهبيتان وفضيتان و4 برونزيات.

المصدر
الإتحاد الدولي للسباحة
وكالات
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مصر
فريدة عثمان

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