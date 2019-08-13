الثلاثاء 13 أغسطس 2019 01:01
المشتبه به في هجوم على مسجد بالنرويج يمثل أمام محكمة [صور]
مثل أمام محكمة نرويجية، الإثنين، شاب مشتبه به في إطلاق نار، السبت الماضي، على مصلين بمسجد قرب العاصمة أوسلو وقتل إحدى قريباته، وقد بدت على وجهه وعنقه آثار إصابات.
التفاصيل:
- أذن القاضي للشرطة باحتجاز المشتبه به ويدعى فيليب مانسوس (21عاما) لمدة 4 أسابيع على ذمة التحقيق، وجاء في الحكم الذي صدر في وقت لاحق أنه مشتبه في ارتكابه جريمة قتل وانتهاك قانون مكافحة الإرهاب.
- في وقت سابق، قالت محامية مانسوس الذي ابتسم لفترة وجيزة أمام المصورين إنه لا يعترف بارتكاب أية جريمة.
- قال شهود إن مانسوس دخل مركز النور الإسلامي ومعه عدة مسدسات لكن مصليا عمره 65 عاما تغلب عليه وانتزع أسلحته في نزال أعقب إطلاق النار.
- بعد الهجوم بساعات، عثرت الشرطة على قتيلة شابة داخل منزل المشتبه به. وقالت الشرطة في وقت لاحق إنها قريبته.
- لم يتحدث مانسوس في وجود الصحفيين، ورفض من قبل الحديث للشرطة. وقالت المحامية أوني فرايز لرويترز اليوم "إنه يمارس حقه في عدم استجوابه. لا يعترف بأي ذنب".
- قالت الشرطة في وقت سابق إن مانسوس الذي يقيم قرب المسجد خارج العاصمة النرويجية عبر عن أفكار لليمين المتطرف مناهضة للمهاجرين قبل الهجوم.
- عبرت كتابات باسم مانسوس قبل وقت قصير من الهجوم عن إعجابه بالمذبحة التي راح ضحيتها أكثر من 50 شخصا في هجوم على مسجدين في نيوزيلندا في مارس آذار.
- لم يتسن التحقق من كتابات مانسوس.
- كانت الشرطة النرويجية قد قالت، أمس الأحد، إنها تحقق فيما إذا كان مانسوس قد انتهك قوانين مكافحة الإرهاب بإطلاقه النار داخل مركز النور الإسلامي. ولم يصب أحد في الهجوم.
المصدر
الجزيرة مباشر
وكالات
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